14:40

Дентальная имплантология быстро развивается и совершенствуется

Операции по имплантации зубов выполняют первоклассные стоматологи, в результате чего достигается хороший лечебный результат. Часто люди интересуются тем, какую стоимость имеет имплантация зубов под ключ в клинике. Цена зависит от того, нужна ли костная пластика, какой материал используется.

Что это такое?

Зубные импланты производятся из диоксида циркония, из титана. Эти материалы организм человека воспринимает как собственные ткани. Титановые импланты предотвращают дальнейшую потерю зубной кости. Искусственный корень зуба, изготовленный из диоксида циркония, не может негативно повлиять на мягкие ткани.

Выбор импланта зависит от состояния зубов, а также мягких тканей. В случае чувствительности к металлу лучше выбрать циркониевый имплант. Такой материал используется в других случаях:

заболевания пародонта;

требуется эстетическое протезирование;

установка моста в переднем отделе челюсти.

Титановый имплант врастает в кость, быстро адаптируется. Искусственные корни из титана высокопрочные, полностью безопасные для здоровья. Они имеют пористую поверхность, что улучшает приживаемость.

Особенности проведения процедуры

Проходит имплантация "под ключ" в несколько этапов. Сначала пациент проходит обследование на КТ, а после получения результатов доктор оценивает состояние кости и определяет места установки имплантов. На следующем этапе пациентам старшего возраста может понадобиться костная пластика.

После выполнения всех подготовительных процедур начинается процесс имплантации зуба. Обязательно проводится обезболивание, возможен медикаментозный сон. Потом челюстная кость обнажается, перфорируется кортикальная пластинка и создается специальное имплантационное ложе. Опытные хирурги делают все для того, чтобы имплантация для пациента была максимально комфортной.

После вживления импланта изготавливаются протезы. Мостовидные конструкции, коронки фиксируются к установленным имплантам.

Основные методики

Имплантация зубов бывает одно- и двухэтапной. Одноэтапный метод позволяет проводить имплантацию в самые короткие сроки. Подходит эта методика для восстановления зубов в зоне улыбки. Одноэтапная процедура позволяет быстро устанавливать имплант, минимизировать риск возникновения травм.

Двухэтапная методика - правильное решение в случае отсутствия одного зуба. Имплант устанавливается на первом этапе, а на втором - фиксируется протез. Между этими двумя этапами проходит до 5-6 месяцев. Алгоритм двухэтапной имплантации будет таким:

диагностика и подготовка;

вживление искусственного корня;

остеоинтеграция импланта;

установка протеза.

В случае недостаточной толщины челюстной кости необходима операция наращивания. Установка искусственного корня проводится через несколько месяцев, когда материал хорошо приживается.

Есть еще одномоментная методика, которая выполняется сразу после извлечения зубов. Методы "all-on-6", "all-on-4" необходимо использовать при полной адентии, дефектах большой протяженности. Процесс предусматривает вживление 4-6 искусственных корней.

Стоимость имплантации

Точная цена этой процедуры зависит от разных параметров. Стоимость имплантации зубов формируется с учетом количества супраструктур, вида используемых материалов, применяемых технологий. Как правило, двухэтапный протокол дополнительно требует костной пластики, поэтому стоимость лечения увеличивается.

При одномоментном протоколе цена имплантации уменьшается. В стоимость имплантации "под ключ" входят все процедуры, которые необходимы для полного восстановления зубов.