Возможно ли исцелять звуком? Методы биорезонансной терапии

Ритм жизни – понятие, кажется, существующее всегда

Если рассмотреть его в контексте биорезонанса – явления, открытого еще в XVII веке, и легшего в основу целой серии научных программ в области биорезонансной частоты, – простое и привычное значение слов «ритм жизни» обретет совершенно иной, куда более глубокий смысл.

Потому как сам человек, все живое и неживое, что его окружает, находится в состоянии вибрации. И от того, насколько синхронизирована частота этих колебаний на самых разных уровнях (атом – клетка – орган), зависит эффективность работы живого организма.

Именно так, если очень коротко, можно охарактеризовать понятие биорезонанса – способности человеческого тела и его отдельных органов входить в резонанс с окружающими системами или резонировать между собой. Почему это полезно знать каждому? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться с понятием биорезонансной терапии, полезной частоты вибраций и нейропрограмм, основанных на биорезонансных процессах.

Суть биорезонанса

Биорезонанс (то есть природный резонанс) – биологическое явление, суть которого состоит в реагировании некой формы – клетки или системы клеток человеческого органа – на внешние вибрации. Сразу стоит уточнить, что для той же печени вибрации соседнего желудка – это тоже внешние воздействия.

Для большинства людей, которые что-то слышали про вибрационные колебания в привязке к теме медицины, последние чаще всего ассоциируются со звуком. Что верно: звуковая волна – это вибрация, а вибрация, в свою очередь, – это энергия, электрические импульсы, играющие роль «проводников» информации в мозг. Как правило, проводится эта информация через ухо – один из самых сложных органов, способных воспринимать отнюдь не только слышимые звуки.

На примере слуха проще всего объяснить механизм биорезонанса. Если говорить просто и коротко, то он «уложится» в пять пунктов.

Каждый орган человеческого тела (как и любого другого живого организма) вибрирует на своей особенной частоте и откликается на собственный ритм.

При этом задает эту нормальную частоту главный управляющий орган – мозг.

Когда нейросеть (нервная система) передает в мозг тревожную информацию, естественные ритмы его самого и органов, которыми он управляет, сбиваются.

Вне природного ритма работа органа сильно нарушается – сбоят его естественные функции, клетки быстрее изнашиваются. Так может возникнуть болезнь.

Воздействие на мозг с подачей нужного ритма запускает процесс синхронизации. Частота объекта воздействия постепенно «подстраивается» под частоту, «навязываемую» извне. Орган, входя в биорезонанс с внешними вибрациями, возвращается к своему нормальному ритму. И в этом главное отличие биорезонансного подхода от классических консервативных методов терапии. Последние основаны на воздействии на тело с целью нормализации работы мозга. Биорезонанс же позволяет нормализовать работу мозга, а через него – и всего тела.

При этом в качестве внешнего источника ритма можно брать разную частоту в зависимости от того, какой из органов требует внимания. С помощью программ биорезонансной терапии можно нормализовать работу сердца или даже укрепить иммунитет, который в норме вибрирует в диапазоне частот 6–12 Гц. Мозг тоже не является исключением. Воздействуя на него через техники биорезонанса, можно получить комплексный эффект, который мы рассмотрим подробно чуть ниже.

Научное обоснование и история развития биорезонансной терапии

Сегодня методы биорезонансной терапии применяются для восстановления и нормализации процессов, протекающих в живых тканях. Но эксперимент, который лег в основу самого понятия биорезонанса и позволил «увязать» в единую «цельную» вселенную все, что нас окружает (живое и неживое, материальное и нематериальное), был проведен на неживых предметах – обычных маятниках.

Так, в 1656 году нидерландский ученый (физик, астроном, изобретатель, инженер, один из основоположников теории вероятностей) Христиан Гюйгенс обнаружил интересный факт. Два маятника с разной частотой колебаний, установленные рядом друг с другом, через некоторое время синхронизировались.

Впоследствии это открытие изучали десятки специалистов. Их результаты во многом отличались, но неизменным оставалось одно: при внешнем воздействии на клетки тела частота их вибраций менялась.

На этом поле возникло сразу несколько альтернативных медицинских подходов к лечению через использование разных частот. В Германии наиболее известным из них стал метод Рейнхольда Фолля (аппаратная биорезонансная терапия). Во Франции теорией и практикой применения биорезонанса в лечении людей занимался Альфред Анжело Томатис, создавший впоследствии авторскую педагогическую технику, нацеленную на ментальное развитие, и названную его именем.

В научном сообществе, конечно, альтернативные теории и методы быстро нашли как сторонников, так и критиков. У метода Фолля даже собралась целая «армия» противников, вооружившаяся результатами десятков исследований, опровергавших эффективность лечения аппаратом, который возвращает телу его собственные электрические импульсы.

Пока мировая фармацевтическая отрасль активно боролась с аппаратными методами биорезонансной терапии, другая практика – нейроаудиотерапии на базе биорезонанса – последовательно развивала сам подход воздействия частотами и собирала положительные результаты испытаний. Она и легла в основу программы «Томатис», а в дальнейшем и получила продолжение в нейроакустической медитации, чьи приемы собрала и систематизирована программа «Нейроматрица Pro».

Нейроаудиопрограммы как метод биорезонансной терапии

В основе нейроаудиопрограмм биорезонансной терапии – три факта, которые не вызывают сомнений даже у скептиков:

80% информации мозг получает через ухо (неважно, спит человек или идет по улице, импульсы поступают постоянно);

через вибрации клетки человеческого тела управляют всеми процессами – получают информацию о времени дня, повышают или понижают свою активность (сменяют циркадные ритмы );

); природная частота, на которую в первую очередь откликается система, есть у каждого органа, и ее можно «настроить» посредством синхронизации.

Что дает синхронизация ритмов полушарий мозга

Эффективность нейроакустической программы, построенной на принципах биорезонанса, проще всего проиллюстрировать на воздействии на головной мозг. Так, известный (читать: доказанный) факт гласит, что в 100% случаев полушария головного мозга больного человека работают на разной частоте. Из-за диссонанса главный орган не всегда может понять, где источник проблемы, который нарушает работу организма. И часто «раздает» команды во всех направлениях.

Получается массированная атака иммунитета «вслепую». Она, кстати, часто вызывает симптомы, схожие с аллергией (или ее саму, поскольку аллергическая реакция и есть необоснованная атака иммунитетом родных клеток тела – он просто «не понимает», что борется со «своими»).

Как показывает опыт медитативных практик, стоит ритмы левого и правого полушарий синхронизировать хотя бы на 10%, и мозг «прозревает» – видит проблему и начинает ее решать. Даже если болезнь внешне (по ощущениям) еще не оформилась симптомами. Этот эффект обеспечивает особенное качество органа – нейропластичность мозга.

Синхронизация ритмов мозга возникает уже через 8–10 минут прослушивания лечебной биорезонансной программы. Регулярные же медитации способны не только «научить» мозг действовать на опережение болезни, но и существенно повысить его активность – происходит расширение сознания, повышаются когнитивные и ментальные способности человека.

Показания

Нейроакустические техники, основанные на принципе биорезонанса – синхронизации ритмов через воздействие на орган или ткань через слух, – хороши тем, что они совместимы практически с любыми другими методами лечения или профилактики здоровья. Массаж, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, физиотерапия – все это может проводиться параллельно с биорезонансной терапией.

Исцеление звуком не требует даже отмены лекарств, которые выписал врач больному с хроническим заболеванием. И работает методика не только на восстановление физического здоровья. Она укрепляет психику, способность противостоять стрессам.

Биорезонансная терапия может использоваться и как профилактическая мера (предупреждение депрессивных состояний, укрепление иммунитета, замедление процессов старения тканей). Как способ лечения она подтвердила свою эффективность в борьбе со многими болезнями, включая:

кожные патологии (от аллергии до нейродермита);

заболевания органов дыхания (астма, бронхиты, риниты);

невралгию (мигрени, бурситы, защемления тройничного нерва, шум в ушах);

болезни ЖКТ (колиты, диарея, гастриты, метеоризм).

Благодаря восстановлению нормальных частот вибраций программы, нацеленные на восстановление и укрепление иммунитета, очень полезны при аллергических реакциях или стрессовых ситуациях. Важный эффект биорезонансного восстановления – антистрессовый.

Стресс – ключевой фактор, который провоцирует рассинхронизацию ритмов головного мозга. Именно поэтому в состоянии сильной тревоги человеку очень сложно сосредоточиться, принимать решения, вспоминать важные факты. Чем сильнее эмоциональное возбуждение, тем активнее в его мозгу так называемые бета-ритмы. Биорезонансные программы их подавляют, активируя полезные биоритмы группы «альфа».

Противопоказания

Противопоказаний у нейроаудиопрограмм, основанных на принципе «выравнивания» частот вибраций, немного, но они есть. Сюда относятся:

состояния опьянения (наркотического или алкогольного);

острое психическое возбуждение (необходимо понизить его уровень перед началом терапии);

наличие кардиостимулятора.

Почему нет единой программы биорезонансного воздействия

Науке известны диапазоны работы мозга, сердца, иммунной системы человека, но не точные значения частот, на которых вибрируют их клетки. Именно по этой причине некоей универсальной аудиопрограммы для всех, способной быстро привести ткани в состояние нормальной вибрации, нет.

Ее выбор зависит от анамнеза, возраста, физического состояния человека, его окружения (интенсивности электромагнитных нагрузок). Каждый должен найти свой оптимальный «маршрут», чтобы войти в резонанс с минимальным сопротивлением. В этом и состоит главная сложность биорезонансной терапии с применением нейроакустических методик.