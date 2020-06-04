Особенности лечения зубов под седацией

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Увы, но отличным здоровьем зубов могут похвастаться немногие из нас. Всем остальным время от времени приходится наведываться к стоматологу

Процедуру лечения зубов сложно назвать приятной. Она сопряжена с массой неприятных ощущений, в том числе и болевого характера. С целью уменьшения болевых ощущений применяется местная анестезия. Ее минус заключается в том, что она не избавляет от эмоциональных переживаний. Справиться с ними можно лишь, проводя лечение зубов под седацией, с которой можно познакомиться в деталях ниже.

Седация - что это и в чем главная ее особенность?

Главная задача седации заключается в успокоении человека путем угнетения рефлексов, снижения уровня сознания и болевой чувствительности. Заключается она во введении специальных лекарственных средств, не причиняющих никакого вреда здоровью человека. Можно также сказать, что седация позволяет перевести пациента в состояние легкой эйфории. Лекарственные препараты с таким действием не способны избавить от болевых ощущений. Так что седация должна обязательно проводиться с использованием местной анестезии.

Чем отличается седация от общей и местной анестезии

Как было отмечено выше, местная анестезия избавляет лишь от болевых ощущений, но никак не от эмоциональных переживаний. С ними может справиться только седация. Он будет к месту, как при удалении зуба, так и во время проведения имплантации. Седация разрешена для проведения и детям. Благодаря ей у самых маленьких пациентов не формируется отрицательное и боязливое отношение к стоматологам. Что касается общей анестезии, то она подразумевает полное погружение пациента в сон. Он совершенно ничего не чувствует, и при этом отсутствует какая-либо двигательная активность. При погружении в седацию человек может двигаться и выполнять просьбы медицинского специалиста.

Показания и противопоказания

Главное преимущество седации заключается в том, что она применима практически ко всем пациентам. Имеется лишь ограниченное количество противопоказаний. Основные показания для проведения седации следующие:

продолжительное лечение - более 2-х часов;

страх перед стоматологами и лечением зубов;

детский возраст;

высокий глоточный рефлекс.

Отказаться от седации следует при наличии:

простудного заболевания;

аллергии на один из компонентов лекарства;

тяжелого сопутствующего заболевания.

Разновидности седации

В современной стоматологии используются ингаляционная и внутривенная седация. В случае с первой применяют закись азота. Ингаляционная седация ориентирована на детей. Внутривенная седация вводится микроструйно или капельно посредством специального устройства. Используется препарат под названием "Пропофол". Деактивируется лекарственное средство, вне зависимости от способа доставки в организм, в течение нескольких минут. Побочные эффекты отсутствуют.

Мифы о процедуре

Многие жители Москвы и других городов нашей страны часто путают седацию с наркозом и анестезией. В действительности это совершенно разные процедуры, отличающиеся и по способу действия, и по используемым лекарственным препаратам. Ниже представлены мифы о седации, которые популярны среди соотечественников: