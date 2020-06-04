Реабилитация легких после коронавируса COVID-19

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Клиника Интеграмед предлагает сеансы по реабилитации легких, проводимые кандидатом медицинских наук

Для того чтобы помочь восстановить нормальное функционирование легких пациентам, перенесшим новый тип коронавируса, была разработана и введена в действие комплексная программа Реабилитация поле COVID-19. Практика показывает, что людям, которые перенесли пневмонию на фоне коронавирусной инфекции, удалось восстановить нормальную работу органов дыхания при помощи данного курса.

Эффективность программы обусловлена комплексным влиянием на бронхиальное дерево, грудную клетку и мускулы органов дыхания. Питание легочных тканей и усиление потока иммунных клеток, препятствующих прикреплению инфекции грибкового или бактериального характера, достигается за счет ускорения обращения тока крови в тканях легких.

Клиника Интеграмед предлагает сеансы по реабилитации легких, проводимые кандидатом медицинских наук Мещеряковой Н.Н. Это единственный специалист в РФ, занимающийся легочным восстановлением. База методики, применяемой в рамках реабилитационной программы сегодня, была разработана и применена на практике Мещеряковой 20 лет назад во время ее работы пульмонологом в НИИ.

Уникальное сочетание легочных тренировок, разработанных опытным специалистом, с современными методиками откашливания, противовоспалительным лечением и рекомендациями со стороны мировых респираторных сообществ легло в основу лечебной программы, предлагаемой пациентам нашей клиники. Сеансы базируются на комплексном влиянии нескольких методик, применяемых в ходе реабилитации.

Особенности проведения восстановительной терапии

Реабилитация легких состоит из нескольких этапов:

Первичная консультация с врачом, в ходе которой он дает оценку состоянию легочной системы. На основании этого разрабатывается расписание и кратность занятий, а также разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Определяющими факторами при этом выступают степень тяжести перенесенного коронавируса и КТ картины легких.

Прохождение курса восстановительного лечения, состоящего из 10 занятий, продолжительность каждого из которых составляет в среднем 50 минут. Сеансы проводятся в условиях дневного стационара клиники в специально оборудованном кабинете, прошедшем дезинфекцию и санацию воздуха. За выполнением реабилитационных занятий пациентами следит опытный инструктор, который контролирует также показания АД, ЧСС и сатурации.

Внесение изменений в терапию врачом при необходимости. Такое решение может быть принято на основе общего состояния пациента либо под воздействием иных факторов.

Что включает программа по реабилитации органов дыхания после перенесенного коронавируса?

Комплекс мер, направленных на восстановление легочной системы после коронавируса, включает:

Аппаратные методики, в основе которых лежит высокочастотная осцилляция грудной клетки. В результате одномоментного воздействия вибраций и давления, производимого вибросистемой «Ventum Vest Vibration» достигается улучшение бронхиальной микроциркуляции, обеспечивается лимфодренаж в легких и стенках бронхов, поврежденных воспалением. Постпневмонические изменения в органах дыхания рассасываются под воздействием восстановления притока крови в мелкие бронхи и альвеолы. Данная методика показала эффективность при улучшении легочной вентиляции и механики дыхания, а также стимуляции клиренса дыхательных путей у пациентов, страдающих нарушениями этих процессов (обструктивные заболевания легких, нервно-мышечная патология, перенесение торакальных травм или хирургических вмешательств). Программа превосходит ряд немедикаментозных методов реабилитации дыхательных путей в условиях хорошей переносимости и отсутствии серьезных побочных эффектов.

Терапию лекарственными препаратами, обладающими отхаркивающими свойствами, которые в сочетании с другими элементами восстановительного курса очищают бронхи от остаточной мокроты и восстанавливают поврежденные легочные ткани.

Ингаляцию и физиотерапию. Пациенты проходят курс занятий на дыхательных тренажерах с пороговой дозированной нагрузкой, используемых для тренировки мышц вдоха. Постепенно увеличивающееся сопротивление при вдохе влечет ускорение тока крови в легких и бронхах, увеличивает приток иммунных клеток в пораженную область. Упражнения способствуют восстановлению защитной функции и блокировке осложнений в форме бактериальной инфекции.

Упражнения, созданные специалистами и помогающие в короткие сроки вернуться в исходную физическую форму людям, переболевшим коронавирусом. ЛФК направлена на снятие тяжести при дыхании и облегчение переносимости физических нагрузок.

Необходимость восстановления

Коронавирусная инфекция нового типа поражает легкие заразившегося, разрушая альвеолы, отвечающие за газообмен. Они подлежат восстановлению после того, как удалось избавиться от инфекции при помощи медикаментов.

Перенесенное заболевание провоцирует потерю нормальной физической формы и затруднение дыхания. Риск заражения респираторными болезнями, имеющими сезонный характер, также возрастает. Важно приступить к реабилитации легких как можно скорее. Это позволит в сжатые сроки вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Если человек, переболевший коронавирусом, проигнорирует восстановительную терапию, это чревато следующими последствиями:

формирование грубых фиброзных изменений и бронхоэктазов, явившихся следствием серьезного стресса, перенесенного организмом в период протекания COVID-19.

снижение работоспособности человека и переносимости физических нагрузок, появившееся как результат изменения АД и количества сокращений сердца, спровоцированных коронавирусной инфекцией.

Последствия игнорирования восстановления органов дыхания после перенесенной пневмонии в долгосрочной перспективе:

фиброзные изменения органах дыхания (протяженные и грубые деформации, небольшие участки пневмофиброза и др.), препятствующие поступлению воздуха в альвеолы и нарушающие газообмен.

увеличение риска грибковой и бактериальной инфекции, которая провоцирует бактериальную пневмонию или бактериальный бронхит.

Стоит отметить, что в случае средней степени тяжести коронавируса легочная функция подлежит быстрому восстановлению до нормального состояния. Если говорить о тяжелой форме пневмонии, то пациентам потребуется больше времени и сил, чтобы вернуться к привычной жизнедеятельности.

Большинство случаев воспаления легких, протекающего на фоне COVID-19, характеризуются легкой формой. Чем легче течение болезни, тем меньше площадь пораженных легочных тканей. Как следствие, реабилитация проходит быстрее. Восстановительные программы на ранних этапах способствуют ускорению процесса реабилитации органов дыхания, поврежденных во время болезни.

Пациенты молодого возраста восстанавливаются гораздо быстрее, чем пожилые люди. Данной категории лиц требуется больше времени и сил на реабилитацию органов дыхания.