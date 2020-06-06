Можно ли жить нормальной жизнью с шизофренией

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Шизофрения является хроническим прогрессирующим психическим заболеванием, вызванным расстройством в мозге

Она характеризуется расстройствами мышления, восприятия, поведения и эмоций. Интеллектуальные способности обычно остаются неизменными.

Насколько распространена шизофрения?

Около 1% всех людей заболевают шизофренией. Заболевание встречается у обоих полов и во всех расовых и этнических группах и независимо от социального статуса. Обычно это начинается с юного возраста, иногда даже с детства. У мужчин пик заболеваемости составляет от 15 до 25 лет, а у женщин - от 25 до 35 лет. Начало заболевания после 40 лет встречается редко.

Почему лечение важно?

Большая часть симптомов начинается с незначительных изменений, которые даже профессионалы могут изначально спутать с признаками, типичными для большинства подростков: отказ от обязанностей в школе и дома, сокращение повседневной деятельности, скрытность. Конечно, эти признаки еще не указывают на психическое расстройство, но если они сохраняются в течение длительного времени (несколько месяцев), для подростка будет правильным обратиться за помощью к своему врачу. Исследования показывают, что раннее лечение этих незначительных симптомов снижает вероятность развития шизофрении. Правильные лекарства (даже в небольших дозах) часто могут предотвратить развитие болезни. Из-за легкости переносимости современных лекарств нет никаких причин откладывать лечение первых признаков шизофрении. Важно начать лечить болезнь еще до ее полного развития.

Как жить с шизофренией?

Серьезность симптомов шизофрении может варьироваться от случая к случаю. Симптомы разной интенсивности и тяжести также могут возникать на разных стадиях заболевания у одного и того же человека. Некоторые пациенты могут вести активную жизнь, в то время как другие не могут добиться удовлетворительного контроля симптомов и зависят от помощи других.

Заболевание обычно возникает эпизодически. Эпизод заболевания состоит из острой фазы, когда симптомы наиболее выражены, за которой следует фаза стабилизации. Часто бывает так, что пациенты, несмотря на некоторые симптомы (галлюцинации, бред), развивают хорошее понимание и критическое отношение к своей болезни и, таким образом, функционируют удовлетворительно во всех сферах жизни. Шизофрения является хроническим заболеванием у большинства пациентов, поэтому они должны принимать лекарства всю жизнь или нуждаются в дополнительном уходе. Многие пациенты ведут полноценную и продуктивную жизнь с помощью регулярных лекарств.

Для пациента очень важно знать природу заболевания, важность и решающую роль лекарств и их регулярного использования. Пациент должен научиться распознавать ранние симптомы обострения заболевания. Лечение не должно прерываться без согласия психиатра.

Причины шизофрении

Точная причина шизофрении еще не известна, и большинство результатов исследований указывают на определенный дисбаланс некоторых химических веществ в мозге, так называемых нервных носителей или нейротрансмиттеров. Это позволяет клеткам мозга общаться друг с другом. Нарушения их высвобождения приводят к изменению функции мозга. Нервный переносчик дофамина играет важную роль при развитии шизофрении. Некоторые симптомы могут быть объяснены чрезмерным выделением этого химического вещества. Более поздние результаты показывают, что у людей с шизофренией также снижается активность серотонина.

Диагностика шизофрении

Сегодня до сих пор не существует соответствующих лабораторных диагностических тестов для выявления шизофрении, поэтому заболевание не может быть диагностировано ни по какой записи структуры или функции мозга, а также по исследованию спинномозговой жидкости, крови, мочи и тому подобного. Диагноз шизофрении основан на целенаправленном и структурированном психиатрическом интервью с пациентом и членами его или ее семьи.

Симптомы шизофрении

Они могут варьироваться от человека к человеку. Наиболее распространенными являются:

1. Расстройство мышления: пациент чувствует себя подавленным бессмысленной информацией. В то же время он перегружен разными мыслями и восприятием, ему трудно сосредоточиться и принять решение. Иногда ему кажется, что его мучают чужие мысли. Трудно думать о чем-либо определенном. Некоторые пациенты чувствуют, что их мысли останавливаются на одном предмете. Расстройства мышления изменяют восприятие пациентом самого себя и дают ему чувство оторванности от других. Эти симптомы мешают ему общаться.

2. Галлюцинации: пациент видит, слышит или чувствует то, что другие окружающие не замечают. Распространенным симптомом шизофрении, которая поражает до двух третей всех людей с этим диагнозом, являются слуховые галлюцинации. Пациент слышит голоса, которые другие не слышат. Голоса могут быть очень страшными или расстраивающими для пациента. Однако не все пострадавшие считают это чем-то неприятным. Некоторым даже удобно, другие описывают голоса, обогащающие их мышление интересными и стимулирующими идеями. Однако даже для этих пациентов существует опасность, что их галлюцинации станут более захватывающими и пугающими. Слух и иллюзии отделяют пациентов от реальности и влияют на качество их жизни, затрудняя общение с членами семьи и друзьями.

3. Заблуждения: пациенты увлекаются убеждениями и идеями, не имеющими реальной основы. Для пациента его убеждения очень реальны и их трудно изменить. Есть несколько типов заблуждений. Некоторые пациенты с шизофренией думают, что кто-то знает или контролирует их мысли, эмоции и действия. Другие думают, что кто-то хочет причинить им вред. Очень распространенным заблуждением является также идея, что у кого-то есть сверхъестественные способности. Пациенты не могут исправить свои ошибочные убеждения на основе объяснений или убеждений, за исключением достаточно длительного процесса поведенческо-когнитивного лечения, при хорошем и безопасном сотрудничестве с терапевтом.

4. Расстройства личности: пациент больше не осознает себя как единая и полная личность. У пациента с шизофренией может возникнуть ощущение, что он или она изменяется физически и является другим человеком. Он больше не распознает и не воспринимает отдельные части тела как разные.

5. Чувство усталости:пациент не может заниматься даже той деятельностью, которая ранее делала его счастливым. Трудно выполнять даже самые обыденные и рутинные задачи, такие как ежедневная гигиена. У него могут быть серьезные трудности при выполнении домашних действий, что может быть связано, в частности, с расстройствами мышления, которые, как представляется, являются проблемами при планировании всех, особенно комплексных видов деятельности. Эти нарушения также приводят к изменениям эмоций. Это расстройства настроения и мотивации, социальный и иной уход от повседневной жизни, чувство пустоты и серьезные трудности в выражении эмоций. Встреча и общение с другими людьми становится трудной или даже невыполнимой задачей, поэтому многие пациенты с шизофренией избегают любых социальных контактов. Родственники пациентов часто не понимают, что происходит с их близкими во время болезни.

6. Расстройства настроения: депрессивное настроение часто присутствует у человека с шизофренией. Депрессия или грусть могут перерасти в суицидальные мысли и действия, и часто требуется срочная госпитализация. Депрессия может возникать как часть заболевания, его последствие или предупреждающий признак рецидива.

Лечение шизофрении

Лечение очень продвинулось в последние десятилетия, и особенно в последние годы. Подсчитано, что треть пациентов, перенесших первый эпизод заболевания, успешно выздоравливают. Эти люди функционируют должным образом, идут на работу, имеют свою семью. В некотором смысле, болезнь для таких пациентов - просто негативный опыт. Треть пациентов узнает, как жить со своей болезнью через правильное лечение. Им нужно немного больше поддержки, особенно поддержки своей семьи. Они полностью независимы в повседневной жизни. Однако у некоторых людей шизофрения, несмотря на лечение, сохраняется в течение всей жизни в тяжелой форме.

Лекарства и многие психосоциальные методы лечения и реабилитации активно используются для лечения шизофрении. Лекарственные средства для лечения шизофрении и других психозов называются антипсихотиками и регулируют дисбаланс химических веществ в мозге. Существует несколько типов антипсихотических препаратов, которые отличаются по своему действию и, следовательно, по побочным эффектам. Следовательно, иногда врачу может потребоваться немного больше времени, чтобы найти подходящее лекарство для конкретного пациента.

Фото: Психология жизни

