Расстройство пищевого поведения - самая главная проблема в мире

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Расстройства пищевого поведения являются серьезными заболеваниями, которое в последнее время становится все более частым

Навязчивое отношение к еде, весу и форме тела может быть предпосылкой к этим расстройствам, которые, как следствие, часто влияют на физическое и психическое здоровье человека и даже угрожают жизни.

Фото с сайта o-tele.ru

К наиболее распространенным расстройствам пищевого поведения относятся: нервная анорексия, нервная булимия и, совсем новое, расстройство переедания.

В последнее время появились другие, так называемые не специфические расстройства пищевого поведения. Они включают, среди прочего синдром ночной еды, бигорексия или орторексия. Как оказалось, хоть они могут показаться относительно редкими, их сила удивительна

Нервная анорексия

Основной психологической особенностью анорексии является крайняя переоценка формы тела и веса. Ограничение еды - это лишь одна из тех практик, которые используются для похудения. Многие люди с анорексией используют чрезмерную активность, чтобы сжечь как можно больше калорий. Очищающие практики включают в себя самопроизвольную рвоту, а также использование слабительных, мочегонных средств и «средств для похудения». Пациенты также характеризуются другим навязчивым поведением, таким как непрерывное взвешивание, измерение тела или осмотр себя в зеркале, чтобы гарантировать, что они все еще худые.

Нервная анорексия характеризуется самой высокой смертностью чем от любого расстройства пищевого поведения. 80-90% пациентов с анорексией составляют женщины.

Нервная булимия

Булимия характеризуется регулярными эпизодами неконтролируемого переедания, за которыми следуют крайние меры по борьбе с последствиями указанного припадка. Пациенты также обращают чрезмерное внимание на форму тела и вес, но в отличие от людей с нервной анорексией, люди с булимией могут поддерживать нормальный вес или избыточный вес. Около 90% людей с диагнозом нервной булимии - женщины.

Приступы компульсивного переедания - расстройство пищевого поведения.

5 мая 2013 года Американская психиатрическая ассоциация признала эту болезнь отдельным расстройством пищевого поведения. Для диагностики этой проблемы, в соответствии с критериями DSM-5, должны быть периодические эпизоды переедания (происходящие не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев), характеризующиеся употреблением в определенное время особенно большого количества пищи, которое, безусловно, выше, чем то, что большинство людей будут потреблять в аналогичные времена и при аналогичных обстоятельствах. Приступы также сопровождаются ощущением потери контроля над едой и стрессом, связанным с этим эпизодом.

В отличие от булимии, после эпизодов чрезмерного потребления нет компенсаторного поведения - чрезмерной физической нагрузки или рвоты. DSM-5 также устанавливает критерии серьезности болезни на основе еженедельного количества эпизодов перекусов (от легких 1-3 до экстремальных 14).

Эпизоды компульсивного переедания также должны быть связаны, по крайней мере, с тремя из следующих симптомов: прием пищи выполняется быстрее, чем обычно, есть пищу, до чувства переедания, употреблять пищу, несмотря на отсутствие физического голода, чувствовать вину, связанную с количеством потребляемой пищи.

Фото с сайта huffpost.com

Распространенность приступов компульсивного переедания

Оказывается, что компульсивное переедание является более распространенным расстройством пищевого поведения, чем булимия и нервная анорексия, и оценки показывают, что число случаев заболевания колеблется от 1,9% до 2,8% населения стран со средним и высоким уровнем дохода.

Эпизоды компульсивного переедания тесно связаны с ожирением. Некоторые данные показывают, что 43% людей с болезнью сообщили об ожирении. Однако это расстройство не является подтипом ожирения, поскольку оно встречается в разных категориях индексов массы тела. Атаки компульсивного переедания также чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

К сожалению, болезнь также есть у значительной части людей, которые постоянно пытаются похудеть (13% -27%). Кажется, что длительное использование низкоэнергетических, строгих диет может привести к расстройствам пищевого поведения.

Причины болезни

Причины компульсивного переедания неизвестны, но, по-видимому, это взаимодействие генетических, психологических и экологических (семейных) факторов. Приступы компульсивного переедания являются наследственным заболеванием, не зависящим от ожирения.

Синдром ночной еды

Синдром ночной еды был впервые описан в 1955 году как расстройство, определяемое утренней анорексией и вечерней гиперфагией, потому что болезнь характеризуется чревоугодием вечером, которое связано с отсутствием утреннего аппетита. Согласно предложенным критериям для установления болезни эпизоды должны появляться не реже двух раз в неделю в течение трех месяцев. Кроме того, в результате этого эпизода более 25% ежедневного потребления пищи принимается после обеда. Подсчитано, что заболевание может встречаться примерно у 1,5% населения в целом, однако, например, у людей с ожирением II и III степени этот процент увеличивается до 10,1%. Сон у пациентов с синдромом ночной еды часто плохой, и люди, затронутые этим заболеванием, часто просыпаются во время сна. К сожалению, количество исследований по эффективному лечению, характерному для болезни, относительно скромно.

Другое расстройство пищевого поведения, связанное со сном, - это NREM-парасомния. В соответствии с Международной классификацией нарушений сна он характеризуется повторяющимися эпизодами бессознательного приема пищи во время сна. Это расстройство часто приводит к проблемам со здоровьем, в том числе с избыточной массой тела. Эпизоды, в отличие от синдрома ночной еды, являются непреднамеренными, происходят во время сна, и пациенты не запоминают их на следующий день. Распространенность этого расстройства среди населения оценивается в 0,5–4,7%.

