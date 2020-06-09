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Около 20% фитнес-центров Москвы не пережили карантина

12:14 9.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Карантина, введенного в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, не пережили порядка 20% объектов фитнес-индустрии. Об этом агентству ТАСС рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. 

По ее словам, до пандемии в Москве работало 1800 различных фитнес-объектов. Это и небольшие студии и масштабные мультифункциональные комплексы. В них работали более 75 тысяч человек. Вынужденную остановку деятельности не пережило 15-20% участников этого рынка.

Киселева объяснила это тем, что финес является отраслью, которая функционирует за счет оборотных средств. Продажи в отрасли резко сократились в феврале, а в марте польностью остановились. При этом у организаций нет "подушки безопасности".

Сейчас все спорт-клубы столицы начали готовиться к открытию. Сейчас дорабатываются рекомендации по работе с учетом эпидемиологической обстановки в городе. Согласно графику выхода из карантина, утвержденному мэром Москвы Сергеем Собянином, фитнес-центры должны возобновить работу 23 июня.

Темы: Здоровье
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