При каких расстройствах психики пожилым людям будет комфортнее в доме престарелых

13:36

Дома престарелых пользуются на постсоветском пространстве дурной славой

Дети, отдающие туда родителей считаются едва ли не преступниками. А ведь в большинстве случаев, как показывает статистика Москвы и Московской области, в такие пансионаты стариков помещают от безвыходной ситуации. Что может быть альтернативой для лежачих больных, за которыми объективно нет возможности ухаживать?

Не стоит обращать внимание на стереотипы

Со слов сотрудников, в Пансионаты "Забота и Уход", дом престарелых даже зимой и осенью регулярно посещают родственники почти всех подопечных. Это говорит о том, что помещение в дом престарелых часто - единственное возможное проявление заботы. Особенно это тяжело для тех, чьи родители страдают старческими расстройствами психики. Вроде бы вот он, отец, ходит, руки-ноги двигаются, но уже представляет опасность, причем не только для себя, но и для окружающих.

Расстройства психики, при которых пожилым людям нужен постоянный уход - это одно из самых страшных проявлений старения. Старческая деменция заключается, к сожалению, не только в

забывчивости;

раздражительности;

неумении о себе позаботиться,

но и в потере чувства реальности. Пожилой человек начинает жить в мире, существующем по своим законам, в том числе и законам физики. Он забывает об опасности огня, электричества, не может соотносить причинно-следственные связи.

В состоянии обострения болезни он может причинить вред близкому человеку, даже ребенку. Квалифицированный персонал и своевременный прием лекарств могут облегчить проявления деменции и свести риск к минимуму.

Что такое альцгеймер

О том, что что именно представляет из себя болезнь альцгеймера в общих чертах рассказывается во множестве иностранных сериалов, в которых она занимает едва ли не столько же экранного времени, сколько рак. Это привело к образованию устойчивого стереотипа о безопасности альцгеймера для окружающих.

Разумеется, демонизировать людей с любым заболеванием нельзя. Но дедемонизация не должна сопровождаться отрицанием реальности. Помимо выраженных физических проявлений, альцгеймер на ранних стадиях вызывает выраженную деформацию психики. Включающую в себя разрушение прежней личности.

Остальные расстройства психики

В старости обостряются все психические недуги. Страдающие легкими, не нуждающимися в медикаментозном лечении, стадиями паранойи и шизофрении люди, часто сталкиваются с серьезным ухудшением состояния в старости.

Надо ли говорить о том, что с такими диагнозами часто отправляют в специализированные учреждения и молодыми? При этом, качество услуг там гораздо ниже, чем в пансионатах для престарелых.