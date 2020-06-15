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Стоматологические протезирование - это одна из областей общей стоматологии

Она занимается восстановлением тканей ротовой полости, структуры жевательного аппарата и, самое главное, заменой утраченных зубов.

Само понятие протезирование зубов представляет собой замену собственных зубов на искусственные- зубные протезы. На данный момент существует множество возможных способов протезирования зубов. Можно выделить такие виды как: съемное и несъемное протезирование, мостовидное, комбинированное, имплантационное протезирование и так далее.

У каждого из этих видов протезирования есть свои существенные особенности, которые впоследствии можно определить как минусы и плюсы.

- Если говорить о протезах на передний отдел челюсти, то их ставят в самую первую очередь и как можно быстрее. Тут очень важно, чтобы они выглядели аккуратно и естественно. Для данной процедуры обычно используют временные протезы, позволяющие подобрать нужный вариант по цвету и форме зубов.

- Прочная и анатомически подходящая конструкция- это второй очень важный момент, который нужно учитывать при протезировании зубов.

Для всех видов зубного протезирования обязательным является соблюдение лабораторных этапов. Рассмотрим их подробнее.

1.Первым делом необходимо пройти обследование у зубного врача, который на приеме сможет выявить возможные проблемы зубов, десен и всей ротовой полости. В случае обнаружения заболеваний, врачом будет рекомендовано пройти специальный курс лечения. Если же патологий не выявлено, пациент может переходить на второй этап лечения.

2. Следующий этап целесообразно разделить на три подэтапа.

-Сначала на приеме врача проводится диагностика ротовой полости, и делается слепок челюсти.

-На следующем приеме производится примерка и, если есть такая необходимость, то происходит коррекция готовых протезов.

-На последнем этапе пациенту устанавливают готовые зубные протезы.

Очень важно после проделанной операции тщательно соблюдать рекомендации врача. В противном случае могут наблюдаться осложнения, например, протезных стоматит.

Чтобы избежать неприятных ощущений и повторных походов к врачу, необходимо соблюдать очень простые советы.

Во-первых, нужно на время исключить физические нагрузки и нагрузки, непосредственно, на саму челюсть.Стоит отказаться от жесткой пищи. Во-вторых, избегать резких перепадов температур. Стараться не перегреваться и не переохлаждаться. И в-третьи, проводить очень качественную гигиену полости рта.

При соблюдении этих простых правил ваша улыбка будет выглядеть здоровой и жизнерадостной.