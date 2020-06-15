Протезирование зубов
Она занимается восстановлением тканей ротовой полости, структуры жевательного аппарата и, самое главное, заменой утраченных зубов.
Само понятие протезирование зубов представляет собой замену собственных зубов на искусственные- зубные протезы. На данный момент существует множество возможных способов протезирования зубов. Можно выделить такие виды как: съемное и несъемное протезирование, мостовидное, комбинированное, имплантационное протезирование и так далее.
У каждого из этих видов протезирования есть свои существенные особенности, которые впоследствии можно определить как минусы и плюсы.
- Если говорить о протезах на передний отдел челюсти, то их ставят в самую первую очередь и как можно быстрее. Тут очень важно, чтобы они выглядели аккуратно и естественно. Для данной процедуры обычно используют временные протезы, позволяющие подобрать нужный вариант по цвету и форме зубов.
- Прочная и анатомически подходящая конструкция- это второй очень важный момент, который нужно учитывать при протезировании зубов.
Для всех видов зубного протезирования обязательным является соблюдение лабораторных этапов. Рассмотрим их подробнее.
1.Первым делом необходимо пройти обследование у зубного врача, который на приеме сможет выявить возможные проблемы зубов, десен и всей ротовой полости. В случае обнаружения заболеваний, врачом будет рекомендовано пройти специальный курс лечения. Если же патологий не выявлено, пациент может переходить на второй этап лечения.
2. Следующий этап целесообразно разделить на три подэтапа.
-Сначала на приеме врача проводится диагностика ротовой полости, и делается слепок челюсти.
-На следующем приеме производится примерка и, если есть такая необходимость, то происходит коррекция готовых протезов.
-На последнем этапе пациенту устанавливают готовые зубные протезы.
Очень важно после проделанной операции тщательно соблюдать рекомендации врача. В противном случае могут наблюдаться осложнения, например, протезных стоматит.
Чтобы избежать неприятных ощущений и повторных походов к врачу, необходимо соблюдать очень простые советы.
Во-первых, нужно на время исключить физические нагрузки и нагрузки, непосредственно, на саму челюсть.Стоит отказаться от жесткой пищи. Во-вторых, избегать резких перепадов температур. Стараться не перегреваться и не переохлаждаться. И в-третьи, проводить очень качественную гигиену полости рта.
При соблюдении этих простых правил ваша улыбка будет выглядеть здоровой и жизнерадостной.