Гинеколог в клинике в Петербурге

20:06

Беспокоят гинекологические проблемы? Ищете хорошего врача для профилактического наблюдения за женским здоровьем или ведения беременности?



Обращайтесь в медицинский центр АрсВита. Это многопрофильная клиника в Петербурге, которая предоставляет медицинские услуги высокого качества и отличный сервис.

Профилактика – залог здоровья

Регулярно проходить профилактический осмотр у гинеколога необходимо каждой женщине, независимо от сексуальной активности. Отсутствие жалоб не означает, что она полностью здорова. Многие гинекологические заболевания протекают бессимптомно либо клинические проявления выражены слабо, носят временный характер и на них не обращают внимания. Патологический процесс долгое время развивается скрытно, нанося вред женскому здоровью. В запущенных случаях изменения могут носить необратимый характер.

Если женщина регулярно проходит профилактические осмотры, гинеколог выявит нарушения своевременно и назначит необходимое лечение. В случае отсутствия патологий врач порекомендует профилактические мероприятия по поддержанию женского здоровья, проконсультирует по вопросам подбора контрацепции.

Как проходит профилактический осмотр

Если жалобы на здоровье отсутствуют, достаточно посещать гинеколога с профилактической целью 1 раз в год. В некоторых случаях врач, который наблюдает пациентку, может порекомендовать проходить обследования чаще.

Первая часть приема – это беседа с пациенткой. Врач расспросит женщину о состоянии ее здоровья, выяснит наличие жалоб, при наличии истории болезни изучит ее. Важно отвечать на вопросы правдиво, ничего не утаивать от врача. После окончания беседы гинеколог проводит осмотр. В его ходе выполняют забор мазков, которые будут направлены на лабораторные исследования. При необходимости врач назначит пациентке дополнительное обследование, консультации других специалистов.

Молодым женщинам, которые ведут активную половую жизнь, рекомендуется регулярно проходить обследование на наличие ЗППП. Если планируется беременность, врач порекомендует программу комплексного обследования. Стандартных анализов недостаточно и для пациенток после 40-ка лет. В этом возрасте возрастает риск развития ряда гинекологических заболеваний, поэтому следить за здоровьем необходимо более внимательно.

Записывайтесь на прием в клинике АрсВита по телефону или онлайн с помощью специальной формы на сайте. Опытный гинеколог в СПБ окажет всю необходимую медицинскую помощь, проконсультирует по имеющимся вопросам.