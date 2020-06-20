Факоэмульсификация катаракты

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Катарактой называется серьезное офтальмологическое заболевание, при котором начинает мутнеть хрусталик

Последний представляет собой прозрачную линзу, которая в норме преломляет световые лучи и пропускает их на сетчатую оболочку глаза. Когда прозрачность хрусталика утрачивается, зрение начинает постепенно и необратимо снижаться. Катаракта, как правило, возникает из-за возрастных изменений: нарушается питание тканей глаза, влияют и сопутствующие патологии (сахарный диабет, атеросклероз и т.д.).

Консервативные методики лечения (глазные капли, таблетки и другие методы) помочь при катаракте не могут: вернуть хрусталику прозрачность им не под силу. Эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство: необходимо удалить пораженный хрусталик, а на его место установить интраокулярную линзу. Методов оперативного лечения катаракты масса: наилучшим образом себя зарекомендовала ультразвуковая факоэмульсификация.

Суть и этапы операции

Факоэмульсификация признана наиболее безопасным и эффективным вмешательством. Операция по удалению катаракту включает в себя несколько последовательных этапов:

Подготовка. Пациент проходит ряд обследований, по показаниям – осмотры узких специалистов для выявления возможных противопоказаний. Еще до операции необходимо компенсировать все заболевания, которые могут повлиять на исход операции (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические болезни). Создание доступа к хрусталику. Для этого хирург проводит небольшой размер шириной около 2,5 мм. Он не требует наложения швов, так как обладает свойствами самогерметизации. Процесс реабилитации благодаря этому занимает меньше времени, снижается риск возникновения осложнений. Дробление пораженного хрусталика с помощью ультразвукового зонда на мелкие частицы до гелеобразного состояния. Затем все содержимое удаляется. Имплантация искусственной интраокулярной линзы (другими словами – искусственный хрусталик). Она выполняет все функции настоящего хрусталика: пропускает свет, со временем не подвергается патологическим изменениям. Интраокулярная линза сама занимает правильное положение в камере глаза.

Более 90% операций по поводу удаления катаракты выполняется методом факоэмульсификации. Протокол вмешательства отработан настолько, что ультразвуковая факоэмульсификация стала золотым стандартом в лечении катаракты во всем мире.

Достоинства операции факоэмульсификации

Основные преимущества, благодаря которым эту операцию выполняют ведущие офтальмологические клиники:

Нет необходимости в госпитализации. Операция подразумевает минимальную травматизацию тканей, поэтому длительного и постоянного медицинского наблюдения пациенту не требуется. Сразу же после операции пациент отправляется в палату, а через час офтальмохирург проводит контрольный осмотр для первичной оценки эффективности вмешательства и раннего выявления осложнений. Если все хорошо, то уже в день вмешательства спустя несколько часов человек может вернуться домой в сопровождении друзей или близких.

Длительность операции: от начала и до конца она занимает всего 15-20 минут. Особенно это ценно для пожилых пациентов, людей с повышенной нервной возбудимостью.

Безболезненность. Хрусталик лишен нервных окончаний, а для устранения боли при выполнении разреза используются глазные капли, содержащие анестетик.

Отсутствие швов. Микропрокол составляет в размере не более 2,5 мм: затягивается он самостоятельно в течение короткого промежутка времени. Никаких неприятных ощущений при этом пациент не испытывает.

Восстановление зрения в короткие сроки. Улучшение остроты зрения у большинства пациентов наблюдается уже спустя пару часов после вмешательства.

Отличные показатели зрительных функций. Современные модели интраокулярных линз гарантируют прекрасную цветопередачу, четкость и контрастность картинки без искажений.

Минимальные ограничения в реабилитационном периоде. Восстановление не требует особых усилий и множества ограничений. Спустя 7-10 дней прооперированный пациент может возвращаться к работе и привычному образу жизни.

Возможность одновременной коррекции аномалий рефракций (близорукости, дальнозоркости или астигматизма) путем грамотного подбора интраокулярной линзы.

Когда лучше выполнять операцию?

До сих пор среди пациентов бытует мнение, что катаракта должна «созреть» для того, чтобы мутный хрусталик можно было удалить. Это уже давно не так: современные технологии в микрохирургии глаза позволяют выполнять хирургическое лечение сразу после постановки диагноза. Такой подход обеспечивает лучшие результаты после операции и меньшее число осложнений.

Стоимость операции зависит от стадии катаракты, сопутствующих офтальмологических патологий, которые могут повлиять на итоговые результаты лечения. Также цена зависит от выбранной модели интраокулярной линзы.

Реабилитация после операции

После выполненного вмешательства пациенту выдаются рекомендации, к которым нужно отнестись со всей ответственностью. Качество их выполнения напрямую влияет на исходы операции.

Основные советы в реабилитационном периоде: