Обращение за психологической помощью: как не разочароваться

14:27

Не все верят в то, что психолог может помочь решить проблему

Многие кто имеет такой опыт, настоятельно советуют последовать их примеру своим близким и знакомым. А кто-то разочаровывается. В чем секрет? В выборе специалиста.

Прежде, чем прибегать к услугам того или иного психолога или психотерапевта неплохо было бы убедиться в его профессионализме, узнать некоторые подробности относительно методов и техник, к которым он прибегает в своей работе. Сделать это не так уж и сложно, особенно, если это онлайн услуги, например какие предлагает сервис психотерапии Инициум.

Когда стоит обратиться к психологу

Таких поводов может быть очень много. Но всегда это ситуации, которые какое-то время беспокоят и не могут разрешиться. Это может быть затянувшаяся обида на коллегу, который позволил себе саркастическое замечание. Или сложности в отношениях между супругами, трудности во взаимоотношениях с ребенком-подростком. Практически любая жизненная ситуация может превратиться в источник стресса, с которым трудно справиться самостоятельно и который не дает спокойно жить и спать. Именно здесь и пригодится помощь профессионала.

Или поводом может стать желание получить помощь в достижении поставленной цели.

Как выбрать специалиста

Практически все практикующие специалисты время от времени публикуют свои работы в интернете. Можно с ними ознакомиться и понять, близко ли мировоззрение этого психолога вашему, легко ли вы будете понимать друг друга.

Еще один момент - можно поинтересоваться, какими техниками он пользуется, какой методологический инструментарий использует.

Допустим, проблему плохих отметок ребенка когнитивно-бихевиоральный терапевт будет решать, обучая его новым стратегиям реагирования на конфликтные ситуации и поведения. Он поможет не паниковать в сложных ситуациях, не отвечая что попало. Приверженец гуманистической психотерапии будет подводить ребенка к тому, чтобы тот научился понимать сам себя и свои эмоции и страхи, повышая тем самым уверенность в себе и своих силах. А специалист, работающий в русле системной семейной психотерапии, обратит внимание на то, что оценки являются неосознанным инструментом, регулирующим взаимоотношения в семье. Например, дают повод родителям объединиться в решении этой проблемы. В этом случае психолог работать будет с родителями, помогая им перестроить взаимоотношения и через них избавиться от трудностей обучения.

Таким образом стиль общения и логика построения беседы зависит от вида психотерапии в русле которой работает специалист.