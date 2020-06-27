Имплантация All-on-6 в Москве
Еще бы: современные технологии позволяют быстро и на всю жизнь восстановить утраченные зубы. Протокол All-on-6 является улучшенным вариантом имплантации All-on-4: обладает высоким уровнем надежности, так как протез крепится на шести имплантах, а не на четырех. Нагрузка на протез распределяется равномерно благодаря грамотному расположению имплантов: два из них устанавливаются спереди, а остальные по бокам в месте проекции жевательных зубов. Еще одно достоинство методики All-on-6 в том, что атрофия костной ткани не является противопоказанием для ее проведения.
Показания для имплантации методом «All-on-6»
Прежде, чем приступать к имплантации, необходимо определить показания для ее проведения: в этом помогает первичная консультация. В ходе беседы с пациентом специалист знакомится с проблемой пациента, проводит осмотр полости рта. На основании результатов осмотра подбирается наилучший способ восстановления зубов, а также относительные и абсолютные противопоказания. Имплантация по методу «All-on-6» показана при:
- полной адентии челюсти;
- признаках атрофии костной ткани из-за отсутствия должной жевательной нагрузки;
- наличии подвижных зубов или значительно разрушенных, требующих удаления;
- выраженном пародонтозе;
- наличии ограничений к проведению остеопластики, а также нежелание самого пациента.
Этапы методики «All-on-6»
Протокол имплантации All-on-6 исключает все несовершенства, имеющие в предыдущей методике «All-on-4». На основании данных осмотра, опроса и обследования врач подбирает оптимальный способ протезирования зубов. Учитывается количество зубов в полости рта, состояние десен и костной ткани, предпочтения самого пациента и его финансовые возможности.
Большее число опорных точек (шесть вместо четырех, как было в предыдущем протоколе) существенно повышает прочность протеза, нагрузка на него распределяется более равномерно. Протокол имплантации «All-on-6» может использоваться для восстановления зубов как на верхней, так и на нижней челюсти, атрофия костной ткани не является препятствием для его реализации.
Этапы имплантации:
- Подготовительный этап: включает в себя консультацию имплантолога, общий осмотр и обследование. Здесь могут выявляться абсолютные и относительные противопоказания к выполнению операции. При наличии проблем с зубами показано посещение стоматолога-терапевта для санации полости рта, все хронические заболевания перед операцией по вживлению имплантов должны быть в стадии ремиссии.
- 3D-моделирование на ПК. Это современные технологии, которые помогают до мельчайших деталей учесть все особенности строение челюсти конкретного пациента, разработать план операции, подобрать наилучшее положение имплантов.
- Операция имплантации. Проводится под местным обезболиванием: современные анестетики эффективны, безопасны и отличаются минимальным числом побочных эффектов. Вживление имплантатов занимает по времени несколько часов, по окончанию операции на десну накладываются швы. После этого имплантолог производит снятие слепков: на их основании изготавливается протез.
- Протезирование. Достоинство протокола «All-on-6» заключается в том, что есть возможность немедленной нагрузки путем установки временного протеза. С его помощью человек может жевать, разговаривать без дефектов, улыбаться и наслаждаться своим внешним видом. Спустя 6-8 месяцев (в среднем) временный протез заменяется на постоянный. Материал постоянного протеза подбирается на основании финансовых возможностей пациента, требований (повышенная прочность, эстетические параметры и т.д.).
Преимущества протокола «Все на шести»
Специалисты любят этот протокол имплантации, так как с его помощью можно добиться сразу нескольких важных показателей – надежности, прочности и красоты. Достоинства имплантации методом «All-on-6»:
- Красивые зубы сразу после внедрения имплантов. Временный протез можно постепенно нагружать, переходя с мягкой пищи к более твердой.
- По своей прочности и эстетике искусственные зубы ничуть не уступают настоящим: внешне качественно изготовленный протез довольно трудно отличить от натуральной улыбки.
- Не требуется процедура наращивания объема костной ткани. Еще на этапе подготовки к операции имплантолог выбирает те участки кости челюсти, где дистрофические процессы выражены меньше всего. Импланты особой конструкции, специальные модели (например, скуловые импланты) можно устанавливать без опасений, что они не приживутся.
- Протокол подойдет людям при полной адентии на фоне экстремальной атрофии кости. Также это выход для тех пациентов, у которых в ходе предварительного обследования было обнаружено слишком близкое расположение гайморовой пазухи (в том случае, если имплантация выполняется на верхней челюсти). В этом случае лучше всего подойдут скуловые импланты Зигома: они длиннее обычных винтов, устанавливаются под углом в скуловой кости.
- Высокая первичная стабилизация, удовлетворительные показатели надежности конструкции благодаря увеличенному количеству точек опоры.
- Омолаживающий эффект: восстановление зубного ряда ведет к разглаживанию носогубных складок и мимических морщинок вокруг рта.
- Возможность решения сопутствующих стоматологических проблем при изготовлении протеза: можно скорректировать прикус, восстановить функции височно-нижнечелюстного сустава.
Срок службы имплантов и протезов зависит от ухода за ними, следования всем врачебным рекомендациям, качества исполнения всех этапов специалистами. При соблюдении всех этих условий импланты прослужат всю жизнь: а деньги, потраченные на них, окупят себя за несколько лет.
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