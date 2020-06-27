Имплантация All-on-6 в Москве

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Имплантология стала одной из самых востребованных областей стоматологии

Еще бы: современные технологии позволяют быстро и на всю жизнь восстановить утраченные зубы. Протокол All-on-6 является улучшенным вариантом имплантации All-on-4: обладает высоким уровнем надежности, так как протез крепится на шести имплантах, а не на четырех. Нагрузка на протез распределяется равномерно благодаря грамотному расположению имплантов: два из них устанавливаются спереди, а остальные по бокам в месте проекции жевательных зубов. Еще одно достоинство методики All-on-6 в том, что атрофия костной ткани не является противопоказанием для ее проведения.

Показания для имплантации методом «All-on-6»

Прежде, чем приступать к имплантации, необходимо определить показания для ее проведения: в этом помогает первичная консультация. В ходе беседы с пациентом специалист знакомится с проблемой пациента, проводит осмотр полости рта. На основании результатов осмотра подбирается наилучший способ восстановления зубов, а также относительные и абсолютные противопоказания. Имплантация по методу «All-on-6» показана при:

полной адентии челюсти;

признаках атрофии костной ткани из-за отсутствия должной жевательной нагрузки;

наличии подвижных зубов или значительно разрушенных, требующих удаления;

выраженном пародонтозе;

наличии ограничений к проведению остеопластики, а также нежелание самого пациента.

Этапы методики «All-on-6»

Протокол имплантации All-on-6 исключает все несовершенства, имеющие в предыдущей методике «All-on-4». На основании данных осмотра, опроса и обследования врач подбирает оптимальный способ протезирования зубов. Учитывается количество зубов в полости рта, состояние десен и костной ткани, предпочтения самого пациента и его финансовые возможности.

Большее число опорных точек (шесть вместо четырех, как было в предыдущем протоколе) существенно повышает прочность протеза, нагрузка на него распределяется более равномерно. Протокол имплантации «All-on-6» может использоваться для восстановления зубов как на верхней, так и на нижней челюсти, атрофия костной ткани не является препятствием для его реализации.

Этапы имплантации:

Подготовительный этап: включает в себя консультацию имплантолога, общий осмотр и обследование. Здесь могут выявляться абсолютные и относительные противопоказания к выполнению операции. При наличии проблем с зубами показано посещение стоматолога-терапевта для санации полости рта, все хронические заболевания перед операцией по вживлению имплантов должны быть в стадии ремиссии.

3D-моделирование на ПК. Это современные технологии, которые помогают до мельчайших деталей учесть все особенности строение челюсти конкретного пациента, разработать план операции, подобрать наилучшее положение имплантов.

Операция имплантации. Проводится под местным обезболиванием: современные анестетики эффективны, безопасны и отличаются минимальным числом побочных эффектов. Вживление имплантатов занимает по времени несколько часов, по окончанию операции на десну накладываются швы. После этого имплантолог производит снятие слепков: на их основании изготавливается протез.

Протезирование. Достоинство протокола «All-on-6» заключается в том, что есть возможность немедленной нагрузки путем установки временного протеза. С его помощью человек может жевать, разговаривать без дефектов, улыбаться и наслаждаться своим внешним видом. Спустя 6-8 месяцев (в среднем) временный протез заменяется на постоянный. Материал постоянного протеза подбирается на основании финансовых возможностей пациента, требований (повышенная прочность, эстетические параметры и т.д.).

Преимущества протокола «Все на шести»

Специалисты любят этот протокол имплантации, так как с его помощью можно добиться сразу нескольких важных показателей – надежности, прочности и красоты. Достоинства имплантации методом «All-on-6»:

Красивые зубы сразу после внедрения имплантов. Временный протез можно постепенно нагружать, переходя с мягкой пищи к более твердой.

По своей прочности и эстетике искусственные зубы ничуть не уступают настоящим: внешне качественно изготовленный протез довольно трудно отличить от натуральной улыбки.

Не требуется процедура наращивания объема костной ткани. Еще на этапе подготовки к операции имплантолог выбирает те участки кости челюсти, где дистрофические процессы выражены меньше всего. Импланты особой конструкции, специальные модели (например, скуловые импланты) можно устанавливать без опасений, что они не приживутся.

Протокол подойдет людям при полной адентии на фоне экстремальной атрофии кости. Также это выход для тех пациентов, у которых в ходе предварительного обследования было обнаружено слишком близкое расположение гайморовой пазухи (в том случае, если имплантация выполняется на верхней челюсти). В этом случае лучше всего подойдут скуловые импланты Зигома: они длиннее обычных винтов, устанавливаются под углом в скуловой кости.

Высокая первичная стабилизация, удовлетворительные показатели надежности конструкции благодаря увеличенному количеству точек опоры.

Омолаживающий эффект: восстановление зубного ряда ведет к разглаживанию носогубных складок и мимических морщинок вокруг рта.

Возможность решения сопутствующих стоматологических проблем при изготовлении протеза: можно скорректировать прикус, восстановить функции височно-нижнечелюстного сустава.

Срок службы имплантов и протезов зависит от ухода за ними, следования всем врачебным рекомендациям, качества исполнения всех этапов специалистами. При соблюдении всех этих условий импланты прослужат всю жизнь: а деньги, потраченные на них, окупят себя за несколько лет.

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