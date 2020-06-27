Имплантация и протезирование на 4 имплантах по методу All-on-4
И это изменило стоматологическое протезирование навсегда. Как это работает и что такое метод All-on-4 - рассказывает Александр Ахтанин, ортопед, стоматолог-имплантолог клиники «Фамильная стоматология».
Немного про историю
Конечно, эра протезирования началась в стоматологии задолго до операции, которую сделали Ларсону - например, в 1931 году археологи нашли череп девушки из племени майя, которой на место трех нижних зубов древний майянский доктор вживил обработанные осколки раковины. Боль, которую вытерпела пациентка, лучше и не представлять - видимо, потому довольно долго в сфере протезирования царили мосты.
Это ряд искусственных зубов, которые устанавливались с опорой на оставшиеся натуральные. Методика применяется до сих пор, несмотря на минимум 4 существенных минуса:
- обтачивание здоровых зубов и их быстрый износ из-за возросшей нагрузки,
- убыль кости, которая продолжается после установки мостовидного протеза,
- под протез забиваются остатки пищи, которые нужно тщательно удалять,
- при полной адентии (отсутствии всех зубов) мост ставить буквально не на что.
Альтернативой выступают съемные протезы - но у них есть свои трудности: их нужно каждый день вынимать и мыть, хранить желательно в особом стакане, к тому же многие пациенты с трудом к ним привыкают. Дискомфорт, натирание, трудности с речью, жеванием, не очень высокая эстетичность…
Но другого выхода не было, пока в 60-е годы 20 века не было открыто такое явление как остеоинтеграция титана. Это значит, что при вживлении в кость титанового стержня, он просто срастается с костной тканью. Титан не причиняет никакого вреда организму, при этом очень прочен и потому отлично выносит те же нагрузки, что и кость.
Или зуб. Об этом задумался Пер-Ингвар Бренемарк после ряда экспериментов с регенерацией кости. В 1977 году он получил одобрение правительства Швеции и приступил к еще более масштабным исследованиям, а к 1982 представил первый зубной имплант, ставший праотцом всех современных.
Методика All-on-4 (все на четырех) - что такое и кому подходит
Геста Ларсон носил свой протез более 40 лет - до конца жизни. Сегодня импланты для такого типа протезирования дают не менее надежный результат. Практически, установив четыре импланта один раз, врач навсегда решит проблему пациента с отсутствием зубов. Это выгодно отличает протезирование All-on-4 от мостов, которые нужно менять каждые 10-12 лет.
Суть метода такова: импланты равномерно устанавливаются на одной челюсти за один день. Затем мы фиксируем на них зубной протез с помощью винтов. Он несъемный - т.е. снять его может только доктор в клинике. Никаких стаканчиков для хранения зубного протеза - пациент буквально уходит из клиники с полностью восстановленным зубным рядом. Также применяется модифицированная методика имплантации All-on-6 при которой устанавливается 6 имплантов на челюсть.
Таким образом мы работаем с пациентами с полной или частичной адентией - то бишь с людьми, у которых нет зубов на одной или обеих челюстях. Методика возвращает не только жевательные функции - улыбки наших пациентов выглядят красиво и естественно. Кстати, такие зубы дают визуальный эффект омоложения - что весьма приятный бонус, согласитесь.
Плюсы метода Все-на-четырех
- Короткий срок операции - нам не требуется долгие недели или месяцы проводить одну операцию за другой. Все четыре импланта устанавливаются в одну челюсть всего за один день. Мы опираемся на данные о состоянии челюсти, десен, общее здоровье пациента.
- Не нужна костная пластика - это операция, которую врачи проводят перед установкой импланта, если зуб долго отсутствовал, и кость сильно атрофировалась. Однако при методике All-on-4 мы устанавливаем импланты под углом, что позволяет нам обойтись без пластики кости.
- Безопасность - сама по себе методика применяется как минимум 20 лет (а если посчитать от операции Ларсона - так и вовсе более 50!). За эти годы метод еще более усовершенствовался, так что протезирование на 4 имплантах - один из самых безопасных для пациента способов победить адентию.
- Надежность и долговечность - импланты прослужат несколько десятилетий, а ведущие мировые производители и вовсе дают на них пожизненную гарантию.
Как проходит операция
Этап 1 - консультация у имплантолога. В среднем, она занимает 1 час - мы проводим осмотр челюсти и полости рта, собираем анамнез, делаем КТ-снимки - в нашей клинике они бесплатны. По итогам этапа 1 мы предлагаем пациенту варианты операции, определяем сроки и т.д.
Этап 2 - подготовка: изучение 3D-модели челюстей, определение размеров имплантов и абатменов, на которые крепится протез. Заканчивается тем, что мы согласуем с пациентом цвет коронок, а с зуботехнической лабораторией - конструкцию протеза.
Этап 3 - операция. На одну челюсть уходит 2-4 часа в условиях местной анестезии. После вживления имплантов врач фиксирует на них абатменты и делает слепки с челюсти для лаборатории.
Этап 4 - протезирование: в тот же день или через неделю, после снятия швов, мы ставим пациенту протез. Сразу после этого можно говорить, улыбаться и пережевывать мягкую пищу. Когда импланты приживутся, можно смело переходить и к твердой!
А что потом? Потом мы рассказываем о том, как ухаживать за протезом, и отправляем пациента домой. Обычно уже через несколько недель он даже забывает о том, что это «неродные» зубы.