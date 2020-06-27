Имплантация и протезирование на 4 имплантах по методу All-on-4

20:28

Если вы разбудите глубокой ночью любого стоматолога-имплантолога и спросите, что произошло в 1965 году, то он тут же, без запинки, ответит - пациенту Гесте Ларсону был установлен первый в мире полный зубной протез на четырех имплантах.

И это изменило стоматологическое протезирование навсегда. Как это работает и что такое метод All-on-4 - рассказывает Александр Ахтанин, ортопед, стоматолог-имплантолог клиники «Фамильная стоматология».

Немного про историю

Конечно, эра протезирования началась в стоматологии задолго до операции, которую сделали Ларсону - например, в 1931 году археологи нашли череп девушки из племени майя, которой на место трех нижних зубов древний майянский доктор вживил обработанные осколки раковины. Боль, которую вытерпела пациентка, лучше и не представлять - видимо, потому довольно долго в сфере протезирования царили мосты.

Это ряд искусственных зубов, которые устанавливались с опорой на оставшиеся натуральные. Методика применяется до сих пор, несмотря на минимум 4 существенных минуса:

обтачивание здоровых зубов и их быстрый износ из-за возросшей нагрузки,

убыль кости, которая продолжается после установки мостовидного протеза,

под протез забиваются остатки пищи, которые нужно тщательно удалять,

при полной адентии (отсутствии всех зубов) мост ставить буквально не на что.

Альтернативой выступают съемные протезы - но у них есть свои трудности: их нужно каждый день вынимать и мыть, хранить желательно в особом стакане, к тому же многие пациенты с трудом к ним привыкают. Дискомфорт, натирание, трудности с речью, жеванием, не очень высокая эстетичность…

Но другого выхода не было, пока в 60-е годы 20 века не было открыто такое явление как остеоинтеграция титана. Это значит, что при вживлении в кость титанового стержня, он просто срастается с костной тканью. Титан не причиняет никакого вреда организму, при этом очень прочен и потому отлично выносит те же нагрузки, что и кость.

Или зуб. Об этом задумался Пер-Ингвар Бренемарк после ряда экспериментов с регенерацией кости. В 1977 году он получил одобрение правительства Швеции и приступил к еще более масштабным исследованиям, а к 1982 представил первый зубной имплант, ставший праотцом всех современных.

Методика All-on-4 (все на четырех) - что такое и кому подходит

Геста Ларсон носил свой протез более 40 лет - до конца жизни. Сегодня импланты для такого типа протезирования дают не менее надежный результат. Практически, установив четыре импланта один раз, врач навсегда решит проблему пациента с отсутствием зубов. Это выгодно отличает протезирование All-on-4 от мостов, которые нужно менять каждые 10-12 лет.

Суть метода такова: импланты равномерно устанавливаются на одной челюсти за один день. Затем мы фиксируем на них зубной протез с помощью винтов. Он несъемный - т.е. снять его может только доктор в клинике. Никаких стаканчиков для хранения зубного протеза - пациент буквально уходит из клиники с полностью восстановленным зубным рядом. Также применяется модифицированная методика имплантации All-on-6 при которой устанавливается 6 имплантов на челюсть.

Таким образом мы работаем с пациентами с полной или частичной адентией - то бишь с людьми, у которых нет зубов на одной или обеих челюстях. Методика возвращает не только жевательные функции - улыбки наших пациентов выглядят красиво и естественно. Кстати, такие зубы дают визуальный эффект омоложения - что весьма приятный бонус, согласитесь.

Плюсы метода Все-на-четырех

Короткий срок операции - нам не требуется долгие недели или месяцы проводить одну операцию за другой. Все четыре импланта устанавливаются в одну челюсть всего за один день. Мы опираемся на данные о состоянии челюсти, десен, общее здоровье пациента. Не нужна костная пластика - это операция, которую врачи проводят перед установкой импланта, если зуб долго отсутствовал, и кость сильно атрофировалась. Однако при методике All-on-4 мы устанавливаем импланты под углом, что позволяет нам обойтись без пластики кости. Безопасность - сама по себе методика применяется как минимум 20 лет (а если посчитать от операции Ларсона - так и вовсе более 50!). За эти годы метод еще более усовершенствовался, так что протезирование на 4 имплантах - один из самых безопасных для пациента способов победить адентию. Надежность и долговечность - импланты прослужат несколько десятилетий, а ведущие мировые производители и вовсе дают на них пожизненную гарантию.

Как проходит операция

Этап 1 - консультация у имплантолога. В среднем, она занимает 1 час - мы проводим осмотр челюсти и полости рта, собираем анамнез, делаем КТ-снимки - в нашей клинике они бесплатны. По итогам этапа 1 мы предлагаем пациенту варианты операции, определяем сроки и т.д.

Этап 2 - подготовка: изучение 3D-модели челюстей, определение размеров имплантов и абатменов, на которые крепится протез. Заканчивается тем, что мы согласуем с пациентом цвет коронок, а с зуботехнической лабораторией - конструкцию протеза.

Этап 3 - операция. На одну челюсть уходит 2-4 часа в условиях местной анестезии. После вживления имплантов врач фиксирует на них абатменты и делает слепки с челюсти для лаборатории.

Этап 4 - протезирование: в тот же день или через неделю, после снятия швов, мы ставим пациенту протез. Сразу после этого можно говорить, улыбаться и пережевывать мягкую пищу. Когда импланты приживутся, можно смело переходить и к твердой!

А что потом? Потом мы рассказываем о том, как ухаживать за протезом, и отправляем пациента домой. Обычно уже через несколько недель он даже забывает о том, что это «неродные» зубы.