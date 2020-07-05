Цистит у мужчин и женщин

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Слизистая оболочка мочевого пузыря может воспаляться

Одна из самых распространенных болезней мочеполовой системы у женщин. Главные признаки – боли в низу живота, частое мочеиспускание и жжение. Если это повторяется регулярно, скорее всего, у вас хронический цистит. Фоном к нему может идти общее снижение иммунитета и проблемы с гормонами. С циститом можно столкнуться в любом возрасте, и он встречается даже у мужчин. Самолечение – путь опасный, поэтому в этом случае лучше обратиться к врачу.

Главной опасностью при самолечении может стать возможность осложнений. Стенки мочевого пузыря могут деформироваться, и это может стать причиной недержания. Плюс воспаление может перейти на почки, а это уже пиелонефрит, который уже не так просто вылечить.

Симптомы цистита

Причины могут быть разные: от инфекций до переохлаждения. Как результат, вы чувствуете, как будто ваш мочевой пузырь постоянно переполнен, но позывы оказываются ложными. Это все сопровождается болями в низу живота, зуд и жжением при мочеиспускании. Ваше общее самочувствие становится хуже: вы становитесь слабее, постоянно хочется спать и болит голова. Также может повышаться температура. Если вам начинают болеть почки, моча становится мутной и наполняется кровью, это уже действительно опасные признаки.

Не забывайте никогда, что состояние почек – это одна из важнейших составляющих здоровья человека. С этим шутить не стоит, поэтому не тяните с походом к врачу.

Диагностика и лечение в клинике «Эра здоровья»

Для правильного диагноза нужно полное обследование. Ведь причиной цистита могут быть не только урогенитальные инфекции, но и воспалительные процессы, не связанные с мочеполовой системой. К циститу могут привести последствия травмы, неправильного лечения или аллергии.

В медицинском центре «Эра здоровья» у вас возьмут не только анализы мочи и крови, но и назначат УЗИ почек и мочеполовых органов. Также вас обязательно проверят на онкоурологические заболевания. Все обследование, также как и физиотерапия, проходит в клинике, что является очень удобным для пациентов.

Лечение цистита не является сложным процессом, если болезнь выявлена вовремя. Сейчас существует огромное количество современных препаратов, призванных победить эту болезнь. Лекарства врачом выписываются строго индивидуально, назначается диета и рекомендуется обильное питье. И только в особо сложных случаях еще назначается физиотерапия.