Чулки от варикоза помогут сохранить красоту ваших ног

16:00

Выбирая компрессионные изделия, обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом-флебологом

Варикоз - расширение просвета вен, что ведет к нарушению кровообращения, отекам ног, фиолетовой сосудистой сетке на ногах, а со временем, выпячиванию вен в районе голени, что тревожит не только с эстетической точки зрения, но и сопровождается болевым синдромом. Действенный выход из ситуации - профилактика и работа с симптомами на ранних стадиях развития болезни. Высокую эффективность демонстрируют в данном случае чулки для вен. Они представляют собой изделие с градуированной компрессией, максимальной в зоне лодыжек и постепенно снижающейся к верху. Такое строение помогает сузить диаметр вен, предотвратить застойные процессы, улучшить кровоток и тем самым обеспечить профилактику тромбоза. Кроме того, удается избежать выпирания вен и возникновения синюшной сосудистой сетки в районе голени, сохраняя естественную красоту Ваших ног.

Почему стоит купить чулки от варикоза?

Компрессионное белье демонстрирует высокую эффективность при ряде заболеваний:

Появлении сосудистой сетки, лимфедеме.

Спазмированных икрах, болях.

Отечности ног, усталости, тяжести в ногах.

Тромбозе или предрасположенности к нему.

В результате применения лечебной компрессии, удаётся улучшить лимфатический дренаж, избежать тромботических скоплений крови, ведь по узким сосудам кровь течет быстрее и практически не имеет возможности задерживаться и сбиваться в тромбы. Кроме того, она качественно распределяется по мелким сосудам и насыщает ткани и органы кислородом. Спортсмены, особенно бегуны, заметили данную особенность компрессионного трикотажа – и активно пользуются им на тренировках.

Его также рекомендуют носить беременным, ведь в этот период нагрузка на ноги возрастает в несколько раз, меняется гормональный фон и возможностей для занятий спортом и другими видами профилактики становится меньше. Вместе с пользой для сосудов и улучшением кровотока, сжимающий трикотаж помогает снизить риск возникновения растяжек.

Как выбрать подходящие чулки для вен?

Выбирая компрессионные изделия, обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом-флебологом. Тип компрессии выбирается индивидуально под пациента. По степени упругости и сжатия, компрессионный трикотаж делится на 4 класса:

Сжатие до 20 мм.рт.ст., рекомендовано на начальных стадиях развития варикоза. Сжатие до 28 мм.рт.ст. - подходит для разгона лимфы, снятия лимфатических отеков, поддержки после травм и растяжений. Сжатие до 40 мм.рт.ст. необходимо в борьбе с серьезными лимфатическими отеками и для предотвращения тромбоза. Сжатие до 50 мм.рт.ст. - белье, которое прописывается при сильной отечности и серьезных нарушениях циркуляции лимфы.

Первый класс допустим для носки в качестве профилактики, компрессию со второго по четвертый класс прописывает врач. Приобретайте чулки только в интернет-магазинах с хорошей репутацией, например, на этой странице ortoservis.com.ua, чтобы не купить контрафактную продукцию.

Как правильно носить компрессионные чулки?

Когда Вы решились купить чулки от варикоза, хочется получить от них максимальный эффект, сохранить здоровье и красоту ног. Отличный терапевтический и косметический эффект наблюдается при носке по 5-7 часов в сутки. Продолжительность ношения зависит от тяжести состояния. В качестве профилактики и на начальных стадиях чулки рекомендованы для регулярного использования в течение 3-4- месяцев, после небольшого перерыва - повторить курс. Запущенный варикоз лучше контролировать с помощью пожизненного ношения компрессии.

Надевайте чулки с утра, когда отечность меньше. Если утром не успели, перед надеванием, полежите 10-15 минут, слегка приподняв ноги (воспользуйтесь подушкой, валиком или обоприте о стенку). На ночь такое белье лучше снимать, чтобы избежать дискомфорта.

Позаботьтесь о красоте своих ног смолоду! После 30 лет и особенно после родов, перенесенных заболеваний, резких скачков веса, офисной или тяжелой физической работы, варикоз начинает проявляться и прогрессировать особенно активно. Но при внимательном подходе это решаемая проблема.