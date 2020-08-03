Специфика детской стоматологии

23:15

Доказано, что детская эмаль гораздо более чувствительная и тонкая в сравнении с эмалью взрослого человека

Вот почему никогда не стоит откладывать посещение стоматолога на потом.

Кстати, распространенным мифом является мнение, что детские зубы лечить необязательно, ведь они все равно вскоре выпадут, а на их месте вырастут коренные. Но во многом здоровье коренных зубов и всей полости рта зависит именно от того, насколько внимательно родители подходили к вопросу посещения стоматолога детьми в детском возрасте.

Особенности посещения стоматолога

Профессиональное лечение зубов детям подразумевает множество манипуляций. Самым распространенным недугом считается кариес. Это актуально и для взрослых. Прогрессирует он довольно быстро, распространяясь и на здоровые участки в ротовой полости.

Сопровождается он дискомфортными ощущениями. Ребенок зачастую отказывается от еды, поскольку даже не слишком горячая пища вызывает дискомфорт. Трудности возникают и с приемом холодной пищи, и даже с питьем воды.

К тому же, образовавшиеся очаги являются очагами распространения инфекции, которая проникает глубоко внутрь организма. В первую очередь патогенная микрофлора негативно воздействует на сердце, желудочно-кишечный тракт, значительно снижает иммунитет. Последствия могут быть весьма серьезными!

Безболезненное воздействие

Даже если случай запущенный, то удастся сделать все максимально быстро, безболезненно. Если необходимо, то специалисты проводят удаление зубов, корректируют уздечку, ставят аккуратную пломбу. Иногда бывают случаи, когда необходимо помочь коренному зубу вырасти правильно. В некоторых случаях приходится даже делать аккуратный разрез одной десны или нескольких десен.

Хороший стоматолог должен быть отменным психологом, учитывающим психологические особенности детей того или иного возраста. Важно сделать так, чтобы у ребенка не появилось чувство тревожности, страха, который грозит обернуться психологическими проблемами.

Если привести ротовую полость в порядок, то впоследствии можно будет ходить к врачу только для профилактического осмотра, например, два раза в год. Индивидуальный график посещения составляет специалист с учетом особенностей ротовой полости ребенка, его возраста, чувствительности и многих других факторов.

Что может предложить современная стоматология

Обязательно соблюдение принятых стандартов. Это касается качества медицинского оборудования, соблюдения санитарно-гигиенических условий. Обязательно соблюдение требований и относительно вводимых препаратов, например, для анестезии. Используются как многоразовые, так и одноразовые инструменты. Многоразовые инструменты обязательно проходят дезинфекцию, стерилизуются в специальных боксах.

Используется аппликационная анестезия или местная, возможно использование и комбинированных методов.

Если говорить именно о детской стоматологии, то иногда врачи удаляют молочный зуб по физиологическим причинам, например, когда он не выпал естественным образом, однако на его месте уже появился коренной. Практика показывает, что часто причиной удаления служит и проникновение инфекции, которая способна негативно повлиять на развитие коренного зуба.

В работе используются современные технологии, в частности, воздействие лазером. Оно абсолютно безболезненное, но очень эффективное. Мягкие ткани остаются неповрежденными, дискомфортные ощущения сведены к минимуму. Ранка по краям в очаге воздействия заживает очень быстро, не позволяя инфекции проникнуть внутрь.