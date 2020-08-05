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ВЕТЗОВ - вызов ветеринарного врача на дом: выгодно, быстро и качественно

17:28 5.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Когда заболевает любимый питомец, каждый владелец ищет способы помочь ему 

У владельца есть выбор − поехать в клинику или вызвать доктора домой. Иногда ветлечебница расположена слишком далеко или прием осуществляется по записи, поэтому лучшим решением будет обратиться в вызывную службу.

Преимущества лечения питомца в домашних условиях

На месте доктор сможет выявить причину заболевания, провести необходимые манипуляции, чтобы облегчить состояние животного, сделать забор анализов для постановки точного диагноза, по результатам которых назначит дальнейшее лечение.

К тому же, животное легче переносит все процедуры и не подвергается стрессу, который негативно сказывается на его здоровье. Также исключен контакт с другими больными четвероногими, что снижает риск возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Клиника "ВетЗов" предлагает услугу вызова ветеринарного врача на дом для оказания профессиональной помощи заболевшему питомцу. Больше вы можете узнать по ссылке https://vetzov.ru/vyezd-veterinara-na-dom

Что входит в выезд врача

На дому возможно проведение тех же манипуляций, что и в клинике. Врачи оснащены оборудованием, инструментами и необходимыми медикаментами.

Услуги врача на дому:

  • осмотр, консультация
  • диагностика заболеваний (УЗИ, люминисцентное свечение, забор анализов)
  • лечение болезней различной этиологии
  • хирургические операции всех направлений
  • родовспоможение
  • гигиенические манипуляции
  • профилактика инфекционных заболеваний
  • усыпление и забор трупа для кремации

Что доктор не проводит в домашних условиях

Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг, ветеринар не всегда может помочь животному, поэтому лучше сразу обратиться в клинику или специальные учреждения, где для этого есть больше возможностей.

Дома не проводятся:

  • анализ на бешенство
  • рентген при подозрении на травму, инородное тело
  • МРТ, компьютерную томографию
  • операции на позвоночнике, сердце, печени и легких
  • лечение и протезирование зубов
  • эвтаназию здоровых животных
  • патологоанатомическое вскрытие
  • кремация

Условия вызова ветеринара, какие специалисты выезжают на дом

Хотите вызвать ветеринара? Позвоните в контактный центр ветеринарной службы "ВетЗов" и оставьте заявку. Вы можете также посетить официальный сайт клиники.

Врачи работают круглосуточно, без праздников и выходных дней. Выезд осуществляется во все районы г.Москвы и ближайшего Подмосковья. Доктор приедет к назначенному времени или в удобное время.

В выездной службе работают:

  • орнитолог (птицы)
  • ратолог (грызуны)
  • ферретолог (хорьки)
  • специалист по мини пигам (свиньям)
  • терапевт
  • инфекционист-паразитолог
  • хирург (травматолог)
  • уролог-нефролог
  • акушер-гинеколог
  • дерматолог-аллерголог
  • ЛОР
  • офтальмолог
  • стоматолог
  • онколог

Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шанс на выздоровление!

Темы: Здоровье
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