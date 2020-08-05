ВЕТЗОВ - вызов ветеринарного врача на дом: выгодно, быстро и качественно
У владельца есть выбор − поехать в клинику или вызвать доктора домой. Иногда ветлечебница расположена слишком далеко или прием осуществляется по записи, поэтому лучшим решением будет обратиться в вызывную службу.
Преимущества лечения питомца в домашних условиях
На месте доктор сможет выявить причину заболевания, провести необходимые манипуляции, чтобы облегчить состояние животного, сделать забор анализов для постановки точного диагноза, по результатам которых назначит дальнейшее лечение.
К тому же, животное легче переносит все процедуры и не подвергается стрессу, который негативно сказывается на его здоровье. Также исключен контакт с другими больными четвероногими, что снижает риск возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.
Клиника "ВетЗов" предлагает услугу вызова ветеринарного врача на дом для оказания профессиональной помощи заболевшему питомцу. Больше вы можете узнать по ссылке https://vetzov.ru/vyezd-veterinara-na-dom
Что входит в выезд врача
На дому возможно проведение тех же манипуляций, что и в клинике. Врачи оснащены оборудованием, инструментами и необходимыми медикаментами.
Услуги врача на дому:
- осмотр, консультация
- диагностика заболеваний (УЗИ, люминисцентное свечение, забор анализов)
- лечение болезней различной этиологии
- хирургические операции всех направлений
- родовспоможение
- гигиенические манипуляции
- профилактика инфекционных заболеваний
- усыпление и забор трупа для кремации
Что доктор не проводит в домашних условиях
Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг, ветеринар не всегда может помочь животному, поэтому лучше сразу обратиться в клинику или специальные учреждения, где для этого есть больше возможностей.
Дома не проводятся:
- анализ на бешенство
- рентген при подозрении на травму, инородное тело
- МРТ, компьютерную томографию
- операции на позвоночнике, сердце, печени и легких
- лечение и протезирование зубов
- эвтаназию здоровых животных
- патологоанатомическое вскрытие
- кремация
Условия вызова ветеринара, какие специалисты выезжают на дом
Хотите вызвать ветеринара? Позвоните в контактный центр ветеринарной службы "ВетЗов" и оставьте заявку. Вы можете также посетить официальный сайт клиники.
Врачи работают круглосуточно, без праздников и выходных дней. Выезд осуществляется во все районы г.Москвы и ближайшего Подмосковья. Доктор приедет к назначенному времени или в удобное время.
В выездной службе работают:
- орнитолог (птицы)
- ратолог (грызуны)
- ферретолог (хорьки)
- специалист по мини пигам (свиньям)
- терапевт
- инфекционист-паразитолог
- хирург (травматолог)
- уролог-нефролог
- акушер-гинеколог
- дерматолог-аллерголог
- ЛОР
- офтальмолог
- стоматолог
- онколог
Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шанс на выздоровление!