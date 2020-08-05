ВЕТЗОВ - вызов ветеринарного врача на дом: выгодно, быстро и качественно

17:28

Когда заболевает любимый питомец, каждый владелец ищет способы помочь ему

У владельца есть выбор − поехать в клинику или вызвать доктора домой. Иногда ветлечебница расположена слишком далеко или прием осуществляется по записи, поэтому лучшим решением будет обратиться в вызывную службу.

Преимущества лечения питомца в домашних условиях

На месте доктор сможет выявить причину заболевания, провести необходимые манипуляции, чтобы облегчить состояние животного, сделать забор анализов для постановки точного диагноза, по результатам которых назначит дальнейшее лечение.

К тому же, животное легче переносит все процедуры и не подвергается стрессу, который негативно сказывается на его здоровье. Также исключен контакт с другими больными четвероногими, что снижает риск возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Клиника "ВетЗов" предлагает услугу вызова ветеринарного врача на дом для оказания профессиональной помощи заболевшему питомцу. Больше вы можете узнать по ссылке https://vetzov.ru/vyezd-veterinara-na-dom

Что входит в выезд врача

На дому возможно проведение тех же манипуляций, что и в клинике. Врачи оснащены оборудованием, инструментами и необходимыми медикаментами.

Услуги врача на дому:

осмотр, консультация

диагностика заболеваний (УЗИ, люминисцентное свечение, забор анализов)

лечение болезней различной этиологии

хирургические операции всех направлений

родовспоможение

гигиенические манипуляции

профилактика инфекционных заболеваний

усыпление и забор трупа для кремации

Что доктор не проводит в домашних условиях

Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг, ветеринар не всегда может помочь животному, поэтому лучше сразу обратиться в клинику или специальные учреждения, где для этого есть больше возможностей.

Дома не проводятся:

анализ на бешенство

рентген при подозрении на травму, инородное тело

МРТ, компьютерную томографию

операции на позвоночнике, сердце, печени и легких

лечение и протезирование зубов

эвтаназию здоровых животных

патологоанатомическое вскрытие

кремация

Условия вызова ветеринара, какие специалисты выезжают на дом

Хотите вызвать ветеринара? Позвоните в контактный центр ветеринарной службы "ВетЗов" и оставьте заявку. Вы можете также посетить официальный сайт клиники.

Врачи работают круглосуточно, без праздников и выходных дней. Выезд осуществляется во все районы г.Москвы и ближайшего Подмосковья. Доктор приедет к назначенному времени или в удобное время.

В выездной службе работают:

орнитолог (птицы)

ратолог (грызуны)

ферретолог (хорьки)

специалист по мини пигам (свиньям)

терапевт

инфекционист-паразитолог

хирург (травматолог)

уролог-нефролог

акушер-гинеколог

дерматолог-аллерголог

ЛОР

офтальмолог

стоматолог

онколог

Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шанс на выздоровление!