Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» предоставила клубам РПЛ портативные лаборатории для диагностики COVID-19

21:07

Несколько футбольных клубов Российской Премьер-Лиги будут использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса, чтобы повысить безопасность проведения матчей

Портативные лаборатории для обработки анализов на COVID-19 были получены в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве с «Эвотэк-Мирай Геномикс». Компания основана при активном участии двух стран – России и Японии. Целью ее деятельности является повышение точности обнаружения нового вируса.

Преимущества мини-лабораторий

Экспресс-тесты «Эвотэк-Мирай Геномикс» были разработаны при участии специалистов из России и Японии. Значительный вклад в создание экспресс-метода диагностики коронавируса внес Российский фонд прямых инвестиций во главе с Кириллом Дмитриевым. Инвестиции в реализацию проекта позволили достичь хороших результатов в рекордные сроки.

При поддержке РФПИ разработаны тесты на коронавирус, которые позволяют выявить заболевание в течение 30 минут при наличии 100 копий вируса. Используемые ранее системы, основанные на методе ПЦР, давали возможность проводить точную диагностику только при наличии 1000 копий. В мини-лабораториях «Эвотэк-Мирай Геномикс» применяется инновационная технология изотермической амплификации SmartAmp. С ее помощью можно быстро подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом за счет идентификации патогена даже в случае мутаций РНК на некоторых участках.

Эффективность тестов EMG подтверждена испытаниями на доклиническом и клиническом уровнях. Технология SmartAmp обладает высокими показателями специфичности и чувствительности. В составе системы диагностики нет дорогостоящих компонентов, что делает ее использование простым и доступным. Одно из ключевых преимуществ – способность тест-системы определять варианты генетических перестроек и соматические мутации. Благодаря этому технология позволяет узнать, насколько патоген устойчив к воздействию препаратов.

Мобильные тест-системы EMG подходят для выявления коронавируса даже при отсутствии явных симптомов заболевания. Это дает возможность провести диагностику в ранние сроки и улучшить результат лечения за счет предупреждения осложнений. Все компоненты, необходимые для выявления COVID-19, помещаются в двух небольших чемоданах, благодаря чему портативная лаборатория занимает минимум места.

Использование портативных тест-систем при обследовании футболистов

Мини-лаборатории «Эвотэк-Мирай Геномикс» приобрели уже четыре клуба РПЛ – «Ахмат», «Зенит», «Тамбов» и «Динамо» для быстрого и точного тестирования футболистов на коронавирус. После прохождения обучения специалисты клубов смогут проводить диагностику в короткие сроки. Такой подход позволит своевременно выявлять заболевших COVID-19 и направлять их на лечение в специализированные учреждения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что созданные при поддержке фонда экспресс-тесты будут способствовать активному развитию отечественного футбола. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций также отметил высокий экспортный потенциал системы EMG и ее роль в предотвращении дальнейшего распространения нового вируса в России и за ее пределами.

Где еще используют тесты EMG?

Мини-лаборатории EMG будут использоваться не только для тестирования российских футболистов перед встречами. Системы экспресс-тестирования будут востребованы в аэропортах всего мира при открытии международного авиасообщения. На сегодня за рубеж продано более 13 миллионов тестов. Поставки в другие страны стали возможны после удовлетворения потребностей России и наращивания объемов производства.

Сегодня продукция «Эвотэк-Мирай Геномикс» активно применяется в российских лабораториях, больницах, а также на предприятиях, работающих в разных сферах промышленности. Системы доказали свою эффективность в профилактике распространения COVID-19.