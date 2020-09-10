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Кто не мечтает о красивой голливудской улыбке? Но далеко не у всех есть родные здоровые зубы.

Плохое качество зубов и присутствие пустот в зубном ряду резко снижают качество жизни. Желательно следить за состоянием десен и зубов, но если что-то упущено, на помощь придет имплантолог. В арсенале этого специалиста инновационные технологии, с помощью которых можно быстро, качественно и без боли восстановить эстетику улыбки.

Кандидат медицинских наук Владимир Влерьевич Сойфер - имплантолог, "врач от бога". Он руководит одной из лучших стоматологических клиник в Москве.

- Почему вы выбрали стоматологию и когда поняли, что за имплантологией будущее?

- В детстве я увлекался медициной и точными науками. Моим отцом был биолог и генетик Сойфер Валерий Николаевич. Он имел докторскую степень по физике и математике. Я выбрал медицину, где имплантология показалась мне наиболее перспективной.

- Где вы учились и получали первый опыт?

- Для учебы выбрал Америку, так как там по моему мнению самая лучшая медицина в мире. Сначала получил степень бакалавра в университете штата Ohio, затем обучался в University of Pennsylvania. Практику проходил на кафедре Джорджтаунского университета.

- Когда была проведена ваша первая имплантация?

- Первой была имплантация на скуловой кости в 1996 году.

- Расскажите о популярной и эффективной имплантации по протоколу Аll оn 4.

- Что касается применения передовых протоколов "ALL-on-4" (Все на 4) и ALL-on-6, то они направлены на работу с пациентами, которые полностью лишились зубов, а костная ткань у них сильно атрофирована. Это случается, когда зубы долго отсутствуют. Такие люди нуждаются в дорогой и длительной костной пластике перед имплантацией. Но протоколы меняют все. Nobel Biocare, компания, производящая импланты, предложила технологии под названием All-on-4, где используется несъемная, с опорой на 4 импланта, мостовидная протезная конструкция для восстановления зубного ряда.

- Когда вы впервые воспользовались этим протоколом?

- Я начал работать по протоколу «All-on-4» в 2004 году. Это было в Америке в Стоматологическом центре. Процедура имплантации прошла более, чем успешно. В России на тот момент и не рассматривалась возможность установки зубного ряда на 4 винтовые опоры.

- В чем плюсы скуловой имплантации Зигомы?

- Разработкой системы скуловой имплантации Zygoma в конце 90-х занималась все та же компания Nobel Biocare. Ее суть в том, что штифты устанавливаются не в челюстную, а в скуловую кость. По этой причине скуловой имплант может применяться и при костной атрофии. В один день могут быть зафиксированы как функциональные, так и эстетичные протезы несъемного типа. Установка этих имплантов регулируется протоколом «Зубы за 1 день».

- Не трудно совмещать руководство клиникой и практику?

У нас очень дружный коллектив, где на каждого можно положиться. Мне самому интересно работать с клиентами, стараюсь браться за самые сложные случаи. Также держу под контролем рынок стоматологических услуг, отслеживаю появление новых технологий и оборудования. Очень важно, чтобы все передовые дентальные технологии быстро внедрялись и в нашей стране.

Работая в России и США, Владимир Сойфер накопил бесценный опыт. Челюстно-лицевой хирург гарантирует положительный результат даже в самых запущенных случаях. Запись на бесплатную консультацию к В.В.Сойферу ведётся по номеру +7(495) 796 43 34.

