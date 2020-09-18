Ужесточение карантина в Алматы

11:31

В городе Алматы, по постановлению главного врача города, вступили в силу дополнительные ограничения в связи с карантинными мерами по COVID-19



По-прежнему существуют ограничения:



•общественный транспорт города должен обслуживать не более 50% от своей пропускной способности;

•любые массовые мероприятия, связанные с работой или личного характера, как в помещениях, так и на открытой местности — запрещены;

•любые заведения, в которых может присутствовать массовое скопление людей, должны быть закрыты;

•заведения, для организации детского обучения, досуга — также подлежат закрытию;

•спортивные объекты не должны работать в период карантина, за исключением тех, которые имеют соответствующее разрешение Национального олимпийского комитета;

•деятельность заведений туристической сферы отдыха разрешено, но соблюдения санитарных норм в период пандемии обязательно;

•наложены ограничения по свободному передвижению лиц старшей возрастной группы — более 65 лет;

•тренировки индивидуального характера, в парках и подобных открытых площадях на свежем воздухе разрешается;

•транспорту разрешено передвижение, как по городу, так и по области;

•запрещена работа торговых крупномасштабных заведений. Исключениями являются продуктовые магазины, аптеки или заведения общепита, имеющие выход на летние террасы;

•развлекательные объекты, игровые и информационные также к работе не допускаются;

•любые рынки, в независимости от направленности, должны быть закрыты;

•магазины, площадь которых не превышает 500кв/м., к работе не допускаются, за исключением закрытых заведений осуществляющих доставку своей продукции курьерами.

Эти запретные меры направлены на общее здоровье нации в период борьбы с COVID-19 и являются лишь общими правилами для граждан. Для сотрудников предприятий коммерческих или государственных организаций существуют дополнительные правила для возможности их функционирования.

Следующие новости Алматы сообщают о введении новых ограничительных мер на территории города с 20 июля:

•заведения общепита могут вести свою деятельность при условии наличия не более 30 мест для клиентов, с учетом социальной дистанции. Время их работы должно ограничиться до 22 часов. Разрешается также выполнять заказы доставляемые курьерами и те, которые клиенты забирают с собой;

•любые массовые мероприятия на открытом воздухе групп превышающих 3 людей запрещены. Поездки к популярным местам отдыха — не допустимы;

•посещение национальных парков разрешается лишь в будние дни группами не более 3 человек. При этом обязательно соблюдения карантинных норм дистанции между отдыхающими и соблюдением режима ношения медицинских масок.

