Ужесточение карантина в Алматы
По-прежнему существуют ограничения:
•общественный транспорт города должен обслуживать не более 50% от своей пропускной способности;
•любые массовые мероприятия, связанные с работой или личного характера, как в помещениях, так и на открытой местности — запрещены;
•любые заведения, в которых может присутствовать массовое скопление людей, должны быть закрыты;
•заведения, для организации детского обучения, досуга — также подлежат закрытию;
•спортивные объекты не должны работать в период карантина, за исключением тех, которые имеют соответствующее разрешение Национального олимпийского комитета;
•деятельность заведений туристической сферы отдыха разрешено, но соблюдения санитарных норм в период пандемии обязательно;
•наложены ограничения по свободному передвижению лиц старшей возрастной группы — более 65 лет;
•тренировки индивидуального характера, в парках и подобных открытых площадях на свежем воздухе разрешается;
•транспорту разрешено передвижение, как по городу, так и по области;
•запрещена работа торговых крупномасштабных заведений. Исключениями являются продуктовые магазины, аптеки или заведения общепита, имеющие выход на летние террасы;
•развлекательные объекты, игровые и информационные также к работе не допускаются;
•любые рынки, в независимости от направленности, должны быть закрыты;
•магазины, площадь которых не превышает 500кв/м., к работе не допускаются, за исключением закрытых заведений осуществляющих доставку своей продукции курьерами.
Эти запретные меры направлены на общее здоровье нации в период борьбы с COVID-19 и являются лишь общими правилами для граждан. Для сотрудников предприятий коммерческих или государственных организаций существуют дополнительные правила для возможности их функционирования.
Следующие новости Алматы сообщают о введении новых ограничительных мер на территории города с 20 июля:
•заведения общепита могут вести свою деятельность при условии наличия не более 30 мест для клиентов, с учетом социальной дистанции. Время их работы должно ограничиться до 22 часов. Разрешается также выполнять заказы доставляемые курьерами и те, которые клиенты забирают с собой;
•любые массовые мероприятия на открытом воздухе групп превышающих 3 людей запрещены. Поездки к популярным местам отдыха — не допустимы;
•посещение национальных парков разрешается лишь в будние дни группами не более 3 человек. При этом обязательно соблюдения карантинных норм дистанции между отдыхающими и соблюдением режима ношения медицинских масок.