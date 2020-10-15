Зачем сдавать медицинские анализы

19:41 15.10.2020

Регулярное обследование состояния здоровья – это эффективный способ раннего обнаружения конкретного заболевания или состояния, даже если симптомы или признаки еще отсутствуют

Раннее обнаружение означает получение правильного лечения в нужное время. Рассмотрим преимущества, если регулярно проходить обследования и сдавать медицинские анализы, например в лабораториях Хеликс, KDL, Invitro, ДиаЛаб, которые охватывают близлежащие районы Москва, Московская область, Голицыно, Горки 10, Горки 2, Горки 8, Грязь, Дмитровское, Жаворонки, Звенигород, Ильинское шоссе, Иславское, Лапино, Николина гора, Одинцово, Одинцовский район, Перхушково, Петрово-Дальнее, Раздоры, Рублевка, Рублево-Успенское,Сосны, Супонево, Таганьково, Успенское.

Преимущества

Раннее обнаружение заболеваний может привести к более эффективному лечению, что снижает риск осложнений и одновременно увеличивает шансы на улучшение состояния здоровья. Обследование состояния здоровья помогает определить, находится ли пациент в группе риска или страдает заболеванием или состоянием, о которых ранее не было известно. Также важно, есть в семейном анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, инсульт или диабет. Одним из основных факторов риска множества заболеваний является возраст. Однако при раннем обнаружении и лечении можно сохранить здоровья на долгие годы.

Какие анализы надо сдавать

Рассмотрим список некоторых распространенных анализов, которые проводят при проверке состояния здоровья:

Тесты на холестерин – врач проверит уровень холестерина у пациента, если он страдает ожирением, курит или часто употребляет алкоголь. Проверка артериального давления – это один из самых важных показателей. Если артериальное давление высокое, для определения причины могут быть проведены дополнительные анализы. Маммограмма, остеопороз и мазок Папаниколау – эти тесты проводятся для предотвращения рака шейки матки и рака груди. Тест на диабет. Пациента можно проверить на диабет, если у него есть семейный анамнез или высокий уровень холестерина и повышенное артериальноекдавление. ЗППП. Тем, кто ведет активную половую жизнь, особенно если имеется более одного сексуального партнера, настоятельно рекомендуется обследование на ЗППП. Тесты на рак простаты. Мужчины должны пройти тестирование на рак простаты, если они страдают ожирением, имеют более высокий уровень тестостерона, а также возраст старше 50 лет. Колоректальный рак – этот тест настоятельно рекомендуется людям старше 50 лет с воспалительным заболеванием кишечника, колоректальными полипами и наследственными болезнями.

Другие распространенные обследования включают рентген, анализы крови, анализ кала и мочи.