Повышение спроса на противопростудные препараты

23:28 27.10.2020

В число самых востребованных препаратов вошли противопростудные средства (Терафлю) и средства для укрепления иммунитета (Кагоцел).

Также люди часто покупают назальные капли для устранения насморка и заложенности, наиболее покупаемыми являются: Снуп, Нафтизин, Ринанорм-Тева. Ну и конечно, востребованными оказались антисептики местного применения (Мирамистин). Лидером продаж стал Гриппферон, который применяется для профилактики гриппа и ОРВИ. Его продажи возросли на 87% по сравнению с августом этого года.

Почему повысился спрос на противопростудные препараты?

Количество заболевших коронавирусом снова стало ежедневно возрастать. Кроме того, осень, это сезон гриппа, ОРВИ и многих других недомоганий. Заболевшие люди скупают препараты, надеясь, что они им помогут излечиться даже от коронавируса, хотя факт того, что противопростудные препараты помогают в борьбе с Covid-19 не доказан по сей день. Кроме того, огромную роль в повышении продаж сыграла реклама. Компания ОТИСФАРМ входит в «Топ-30 рекламодателей России», а препарат Арбидол её производства находится на шестом месте по продажам в списке Мегаптека.ру. Данный препарат за первую часть сентября приобрели на сумму, превышающую 50 000 рублей.

Когда наблюдается рост спроса на данные препараты?

В прошлые года повышение спроса на противопростудные средства происходило с августа по ноябрь. Похожая ситуация отмечается в нынешнем году. В сравнении с августом продажи выросли на 32%, а следовательно можно предположить, что динамика продолжится до ноября текущего года, а затем снова пойдет на спад.

Какие регионы стали лидерами продаж?

По данным сервиса Мегаптека.ру больше всего заказов поступило из Пермского края, Удмуртии, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Почему же такая тенденция наблюдается именно в этих регионах? Там с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом, поэтому люди доверяются рекламе, которая гласит, что противовирусные средства помогут справиться с этой надоевшей всем болезнью, и бросаются в магазин за данными препаратами, а сегодня все чаще это происходит через Интернет, так как это не только удобнее, но и безопасней.

Противопростудные препараты не могут побороть коронавирус, но могут справиться с простудой, ОРВИ, а также повысить иммунитет, поэтому не будьте доверчивыми, а будьте здоровыми.