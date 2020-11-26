Как выбрать стоматологию в Москве и хорошего стоматолога?

18:26 26.11.2020

По статистике, в Москве действуют более 3500 стоматологий и десятки тысяч профильных врачей

Как из этого множества выбрать стоматологическую клинику, в которой вам будет приятно лечиться и стоматолога, с которым ваши зубы будут здоровы. А если у вас уже есть личный врач, как оценить его компетентность и профессионализм? Мы попросили ведущего врача клиники Лёгкая Стоматология, Карпова Антона Сергеевича, поделиться полезными рекомендациями в этом отношении.

На что обращать внимание при выборе стоматологии?



Многие выбирают клинику, исходя в первую очередь из личных предпочтений, и это нормально. Пациент должен лечить зубы там, где ему комфортно и приятно. Однако существует ряд моментов, на которые при выборе стоматологии я рекомендую обращать особое внимание.

Отношения персонала к клиентам. Что вы чувствуете, когда записываетесь на прием и первый раз приходите в клинику? Доброжелательно ли с вами разговаривают, проявляют внимание и участие, подробно ли отвечают на вопросы? Если вы не заметили такого отношения со стороны персонала, то это повод задуматься о поиске другой клиники.

Время ожидания. В хорошей стоматологии врачи принимают пациентов вовремя и не заставляют долго ждать своей очереди, и тем более не переносят прием на другое время в угоду более «денежным» клиентам.

Обстановка. Обратите внимание, насколько чисто в стоматологии. Пыль, грязь, беспорядок в зале ожидания, засаленные стены, неприятный запах в туалете, свидетельствуют о том, что руководство учреждения, скорее всего, также относится к соблюдению санитарно-гигиенических норм при лечении пациентов.

Ценовая политика. В хорошей клинике доступны рассрочка, бесплатная консультация, составление предварительного плана лечения. Последнее особенно важно, так как дает возможность пациенту увидеть полную стоимость таких видов дорогостоящего лечения как протезирование, имплантация, установка брекетов.

Поделитесь практическими советами, как правильно выбирать стоматологическую клинику?



Во-первых, ищите врача и клинику, пока у вас с зубами все в порядке, то есть во время профилактических визитов. Тем более что во многих центрах стоматологи консультируют пациентов бесплатно. Так можно посетить разные стоматологии, оценить интерьер, оборудование, познакомиться и наладить контакт с лечащими врачами.

Во-вторых, помните, что цены на услуги не всегда отражают уровень лечения в клинике. Высокие цены могут быть связаны с большими расходами на аренду помещения, что актуально, например, для стоматологий в центральных районах Москвы. Если цены наоборот слишком низкие, есть риск, что клиника использует материалы сомнительного качества.

В-третьих, изучайте рейтинги стоматологий Москвы, публикуемые независимыми площадками (ПроДокторов, StartSmile и др). Обращайте внимание на медицинские учреждения из Топ-20 рейтинга, постарайтесь понять, почему они там, посмотрите сайты этих стоматологий, профиль врачей, отзывы.

Стоит ли доверять отзывам?



В целом отзывы – неплохой инструмент проверки рейтинга клиники. Однако к этому источнику информации нужно относиться с долей скептицизма, учитывая, что довольные пациенты не всегда дают обратную связь, некоторые отзывы могут быть заказными, а другие оставлены неадекватными пациентами.

Я бы не рекомендовал на 100% доверять отзывам на сайтах стоматологий, так как, согласитесь, никто не станет портить свою репутацию негативными оценками. Для объективности, воспользуйтесь сторонними площадками (яндекс.карты, zoon, google и др), исследуйте как положительные, так и отрицательные отзывы. Старайтесь понять, почему клиент дал клинике негативную оценку, как на нее отреагировали, много ли таких отзывов, действительно ли проблема во враче или же в субъективном мнении человека.

Посоветуйте, как выбрать хорошего стоматолога?



Это не только квалифицированный, опытный специалист, но прежде всего человек, с которым вам комфортно и приятно общаться, которому вы можете полностью доверять в вопросах лечения. Чтобы найти такого врача:

Изучите портфолио, квалификацию специалиста, отзывы, почитайте, что говорят о нем на форумах.

Запишитесь к выбранному врачу на прием, познакомьтесь с ним получше, задавайте вопросы, внимательно слушайте. Так вы сможете оценить его подход к лечению зубов и понять, насколько легко найти с ним общий язык.

Не стоит связываться с врачом, который:

Пренебрегает санитарными нормами. Это легко заметить, если врач выглядит неопрятно, не дезинфицирует руки перед стоматологическими процедурами, или же после манипуляций во рту у пациента занимается другими делами в этих же перчатках;

Назначает вам самые дорогостоящие процедуры, даже не рассматривая более доступные альтернативы;

Не готов потратить свое время, чтобы консультировать вас после процедуры и помогать в период реабилитации.

Не бойтесь консультироваться с разными специалистами, не жалейте время на поиск, тщательно оценивайте врачей и клиники. Успехов вам в поиске врача и клиники вашей мечты.

Интервью дал: Карпов Антон Сергеевич, ведущий хирург-имплантолог-ортопед клиники «Лёгкая стоматология».

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