Диеты ПП - особенности, разрешенные продукты, преимущества

22:30 9.12.2020

При следовании данным диетам необходимо употреблять в пищу строго определенные продукты

Диеты пп весьма распространены. Они представляют собой комплекс программ, основанных на правильном питании. Собственно, аббревиатура ПП и означает «правильное питание». Ключевое значение всех диет данного типа является отказ от продуктов, которые не представляют пользы для организма. Кроме того, важным компонентом диет является разнообразие рациона питания, обязательный контроль за количеством калорий, а также соблюдение режима приема пищи.

Особенности диет ПП

Указанные диеты имеют несколько общих особенностей. Их следует рассмотреть более детально:

Важное значение придается воде. Следует ежедневно утром сразу после пробуждения выпивать один стакан воды. При этом вода должна быть комнатной температуры. Всего, в течение дня нужно выпивать не менее двух литров воды в день;

При приеме пищи соблюдается дробный принцип. Так, рекомендуется есть пять раз за день понемногу. Это дает возможность лучше переваривать и, соответственно, усваивать пищу. В результате, организм получает максимум полезных веществ, которые содержатся в продуктах;

Пропорции овощей и продуктов, содержащих жирные кислоты должно быть одинаковым;

В течение первой части дня следует принимать в пищу продукты, богатые углеводами. Так они лучше усваиваются. А со второй половины дня рекомендуются продукты, насыщенные балками;

Исключено употребление в пищу продуктов, которые приготовлены путем обжаривания. Вместе с тем, диеты ПП разрешают есть вареные, тушеные и запеченные продукты.

Ежедневный рацион должен включать различные крупы, овощи, разрушаются макароны из твердых сортов пшеницы.

Какие продукты можно есть

При следовании данным диетам необходимо употреблять в пищу строго определенные продукты. К примеру, рекомендуется есть блюда из картофеля и злаков. Тем более, что они активизируют метаболические процессы в организме.

Также нужны овощи и фрукты, поскольку они позволяют насытить организм витаминами и микроэлементами. Благодаря быстрому освоению, полезны молочные продукты, в том числе разные йогурты и так далее.

Кроме того, допускается прием в пищу мяса, яиц, а также птицы. Главное, не забывать о способах приготовления таких продуктов. Еще одним рекомендуемым продуктом является мед.

Преимущества и недостатки

К преимуществам диет ПП следует отнести то, что они разрешают только полезные продукты. При этом происходит их быстрое усвоение, что благотворно влияет на состояние ЖКТ и обменные процессы.

При этом диеты не включают никакого голодания, организм получает все, что ему нужно. Единственным недостатком можно считать отказ от жареных продуктов.