Особенности эмфиземы как обструктивной болезни легких

20:58 12.12.2020

Хроническая обструктивная болезнь легких ХОБЛ нередко упоминается вместе с бронхитом и эмфизема

Это связано с тем, что указанные заболевания представляют собой распространенные клинические формы обструктивной болезни легких. Проще говоря, как бронхит, так и эмфизема – это ничто иное, как ХОБЛ. Именно поэтому указанные заболевания лечатся схожими методами. Однако правильная постановка диагноза имеет ключевое значение, так как исходы перечисленных заболеваний различны.

Эмфизема легких: суть заболевания

Эмфизема – процессы в легких, имеющие патологический характер и приводящие к повышению концентрации воздуха в тканях легочной системы. Хроническое заболевание провоцирует нарушение дыхательной функции и газообменных процессов в легких человека.

Эмфизема становится все более распространенной болезнью на протяжении последних лет. Особенно ей подвержены люди пожилого возраста.

Постоянно растущее распространение заболевание стало причиной экономического ущерба. Это связано с нанесением вреда здоровью, временной потерей трудоспособности и ранней инвалидизацией пациентов. Данные явления спровоцированы развитием дыхательной недостаточности.

Эмфизема легких, так же как и обструктивный бронхит, входит в группу ХОБЛ, все заболевания которой имеют схожую клиническую картину. Это обусловлено нарушением бронхиальной проходимости, характерной для каждой болезни указанной группы. Но каждая конкретная форма ХОБЛ отличается специфическими чертами. В связи с этим решающее значение в своевременной профилактике и эффективном лечении имеет грамотная диагностика, выполненная вовремя.

Причины развития заболевания

Специалисты утверждают, что болезнь развивается в результате хронического бронхита, представляющего собой инфекцию. Как правило, ХБ поражает людей возрастной категории от 30 до 60 лет. Примечательно, что мужчины чаще страдают от ХБ, чем женщины. Результатом течения хронического бронхита является образование эмфиземы в легких.

Для буллезной эмфиземы одним из главных факторов является наследственность и перенесенные заболевания легочной системы. Немаловажное значение при развитии заболевания также имеет наличие вредных привычек и степень загрязнения воздуха частицами пыли, кремния и асбеста.

Однако эмфизема может быть первичной, т. е. неспровоцированной предшествующими заболеваниями легких. Болезнь провоцирует серьезную дыхательную недостаточность.

Процессы, происходящие в легких

Заболевание непременно вызывает изменения в бронхиальной и легочной стенках, которые носят необратимый характер. Эти изменения возникают в результате воспаления и сужения дыхательных путей, длившихся на протяжении продолжительного периода. Как следствие, происходит нарушение эластичности легочной ткани, что ведет к большим остаткам воздуха в легких после выдоха. Как результат – чрезмерное растяжение легких человека. Основная проблема связана с тем, что излишний воздух не задействован в дыхании, в результате чего утрачивается полноценность функционирования растянутой ткани легких. Это ведет к утрате способности сокращаться в мере, достаточной для совершения незатрудненного выдоха, а также к нарушению поступления кислорода в кровоток и выведению из него углекислого газа. В итоге больной начинает страдать от одышки, которая возникает компенсаторно для ускорения выведения углекислого газа.

Соединительная ткань также начинает разрастаться как в легких, так и в бронхах. Это происходит с целью заместить воздушные зоны тканей легких. В результате наблюдается продолжительное сужение бронхов независимо от протекания воспалительного процесса.

Перечисленные изменения ведут к образованию в легких множества воздушных мешков, размеры которых варьируются. Они могут быть рассредоточены по всему легкому. В некоторых случаях возможна комбинация растянутых зон и нормальной легочной тканью. Буллезная эмфизема, характеризующаяся наличием раздутого участки, размер которого превышает 1 сантиметр, также имеет место.

Симптоматика

Специалисты называют следующие распространенные признаки эмфиземы легких:

цианоз;

увеличение объемов надключичных областей;

разбухание грудной клетки, сопровождающееся сокращением дыхательных движений;

регулярная одышка;

расширение и выбухание межреберных промежутков.

Основным симптомом ранней стадии заболевания является появление одышки при физических нагрузках. Из незначительной и редкой она перетекает в выраженную, проявляющуюся в любое время года даже при отсутствии физических нагрузок. Заболевшие люди могут наблюдать укороченный как бы «хватающий» вдох, после которого следует затяжной выдох, осуществляемый при сомкнутых губах и раздутых щеках. При этом заметно сокращаются дыхательные движения грудной клетки. В этом случае в дыхании дополнительно задействованы мышцы шеи и груди.

Изначально практически незаметная одышка исподволь прогрессирует и в результате приобретает масштабы, несущие реальную угрозу жизни человека.

Больные на начальной стадии прогрессирования заболевания вынуждены принимать позицию лежа на животе с опущенными вниз плечами и головой. Такое положение позволяет почувствовать временное облегчение. Но если речь идет о тяжелой форме заболевания, сопровождающейся значительными изменениями грудной клетки и быстрым утомлением дыхательных мышц, то горизонтальное положение влечет напряжения в работе диафрагмы. Это ведет к тому, что человек не может даже спать, находясь в горизонтальном положении.

Осложнения заболевания

Сердечная недостаточность. Дыхательная недостаточность. Скопление излишнего воздуха в грудной клетке.

Стоит учесть, что каждое из вышеперечисленных осложнений эмфиземы легких становится причиной инвалидизации пациента. Поэтому важно предпринять все необходимые меры по их предотвращению.