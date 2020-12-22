23:13 22.12.2020

Использование микроскопа в стоматологии позволяет проводить качественную гигиену ротовой полости, чистку и лечение каналов, а так же установку пломб с максимальной точностью

Получая увеличенную картинку на мониторе, врач может оценить общее состояние зубов, заметив патологии на раннем этапе их развития. Кроме высокоточного изображения, лечение зубов под микроскопом исключает возможность повторного эндодонтического вмешательства.

Как проходит лечение зубов при помощи микроскопа

После первичного осмотра у доктора, пациенту необходимо пройти компьютерную томографию или сделать рентген снимок, на которых отобразиться количество зубных каналов требующих лечения.

Главное отличие стоматологии с использованием микроскопа в том, что пациент на приеме располагается лежа. Лечение проводится под местной анестезией. Увеличивающая аппаратура располагается на расстоянии 20 см от лица, а врач занимает место за головой пациента.

Вся картинка с микроскопа передается на монитор, который отображает весь процесс манипуляций. Ассистент лечащего врача тщательно наблюдает за ходом лечения и снабжает доктора необходимыми инструментами. Детально ознакомиться со всей процедурой и уточнить интересующие моменты можно на сайте aktivstom.ru – стоматологической клиники, которая широко использует данную методику лечения зубов.

В каких случаях применяется микроскоп в стоматологии

Использование микроскопа в стоматологии призвано облегчить процесс лечения, уменьшить болевые ощущения у пациента и получить максимально качественный результат. Этот способ широко используется для:

- лечения пульпита;

- чистке и лечении зубных каналов;

- кариесе;

- профессиональной чистки зубов.

Использование микроскопа в эндодонтии позволяет улучшить качество лечения, предотвратив повторное развитие патологии пролеченного зуба. Учитывая, что в корне зуба имеется от 1 до 4 каналов диаметром около 1 мм, провести качественную чистку без увеличения пораженного участка практически невозможно. Если зубные каналы имеют сложную структуру, то обойтись без предварительной рентген диагностики не удастся.

При лечении кариеса, микроскоп дает картинку увеличенную в сорок раз. Благодаря такому обзору, можно провести удаление только пораженной части зуба, при этом не травмировав здоровые ткани.

В процессе профессиональной чистки зубов от налета, микроскоп дает возможность увидеть самые малейшие частицы, которые в последствии могут вызвать порчу эмали. Кроме того, такой метод лечения позволяет чистить десневые каналы с большей эффективностью, предотвратив их воспаление.

Преимущества лечения зубов под микроскопом

Используя микроскоп, стоматолог выполняет качественное лечение и реставрацию зуба, при этом не доставляя дискомфорта пациенту. Новейшее оборудование значительно сокращает время на проведение всех манипуляций, получая картинку корневых каналов на мониторе, врач легко удаляя поврежденные ткани.

Также, можно выделить несколько дополнительных плюсов в лечении зуба под микроскопом:

- эффективное лечение каналов со сложной анатомией расположения;

- исключение повторного лечения канала после проведенных процедур;

- высокая точность диагностики;

- возможность удалить только поврежденные ткани, не затронув здоровые;

- психологический комфорт пациента и безболезненность процедуры.

При помощи микроскопа, можно проводить ряд манипуляций через ортопедические коронки, не снимая их и не деформируя.

Лечение зубов и чистка ротовой полости под микроскопом — это безопасная и эффективная манипуляция, которая позволяет избавиться от стоматологических проблем без боли и в кратчайшие сроки.