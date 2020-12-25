Переподготовка и повышение квалификации врачей

22:06 25.12.2020

Медицинский персонал должен регулярно посещать так называемые образовательные центры, для повышения квалификации. В настоящее время такие учреждения предлагают дистанционное обучение в режиме онлайн.

Таким образом обучение врачей ведет к тому, что удается достичь желаемой квалификации и знаний. Специалисты изучают новые методы диагностирования заболеваний, препараты и многое другое. Поэтому каждый медицинский работник должен уделять этому особенное внимание.

Новые стандарты образования

В законе о медицинской профессии и кодексе медицинской этики говорится, что врачи и стоматологи являются профессиональной группой, которая несет ответственность за постоянную подготовку и повышение квалификации. Тем не менее, они должны делать это за свой счет. Как должна выполняться указанная обязанность, определяется распоряжением министра здравоохранения.

В соответствии с законом за прохождение конкретных медицинских курсов, направленных на повышение квалификации, врачам присуждаются определенные сертификаты. Деятельность по повышению квалификации имеет определенное значение для повышения уровня предоставления медицинских услуг населению. Профессиональная переподготовка врачей оказывает влияние на рост профессиональных знаний и компетенции.

Во многих европейских странах врачи имеют дополнительный оплачиваемый отпуск в течение года, так называемый учебный, который должен быть посвящен повышению квалификации. В нашей стране это делается в рабочий период. Руководство вашего медицинского учреждения должно предоставить условия, чтобы вы могли посещать курсы.

Освобождение от работы в период повышения квалификации

В некоторых внутренних правилах медицинских учреждений есть правила, которые регламентируют данный вопрос, но это зависит от возможностей данного учреждения и воли управляющих. На самом деле руководство вашего медицинского учреждения само заинтересовано в том, чтобы повышать уровень практических навыков и теоретических знаний своего персонала. Поэтому обучение врачей, должно быть первоочередной задачей для клиники.

Медицинские образовательные курсы проводятся на основании современных методов лечения и диагностирования заболеваний. На данный момент — это главная задача любого специалиста, который хочет добиться высоких результатов в своей профессиональной деятельности.