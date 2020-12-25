Переподготовка и повышение квалификации врачей
Таким образом обучение врачей ведет к тому, что удается достичь желаемой квалификации и знаний. Специалисты изучают новые методы диагностирования заболеваний, препараты и многое другое. Поэтому каждый медицинский работник должен уделять этому особенное внимание.
Новые стандарты образования
В законе о медицинской профессии и кодексе медицинской этики говорится, что врачи и стоматологи являются профессиональной группой, которая несет ответственность за постоянную подготовку и повышение квалификации. Тем не менее, они должны делать это за свой счет. Как должна выполняться указанная обязанность, определяется распоряжением министра здравоохранения.
-
В соответствии с законом за прохождение конкретных медицинских курсов, направленных на повышение квалификации, врачам присуждаются определенные сертификаты.
-
Деятельность по повышению квалификации имеет определенное значение для повышения уровня предоставления медицинских услуг населению.
-
Профессиональная переподготовка врачей оказывает влияние на рост профессиональных знаний и компетенции.
Во многих европейских странах врачи имеют дополнительный оплачиваемый отпуск в течение года, так называемый учебный, который должен быть посвящен повышению квалификации. В нашей стране это делается в рабочий период. Руководство вашего медицинского учреждения должно предоставить условия, чтобы вы могли посещать курсы.
Освобождение от работы в период повышения квалификации
В некоторых внутренних правилах медицинских учреждений есть правила, которые регламентируют данный вопрос, но это зависит от возможностей данного учреждения и воли управляющих. На самом деле руководство вашего медицинского учреждения само заинтересовано в том, чтобы повышать уровень практических навыков и теоретических знаний своего персонала. Поэтому обучение врачей, должно быть первоочередной задачей для клиники.
Медицинские образовательные курсы проводятся на основании современных методов лечения и диагностирования заболеваний. На данный момент — это главная задача любого специалиста, который хочет добиться высоких результатов в своей профессиональной деятельности.
Комментарии читателей Оставить комментарий