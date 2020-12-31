Скуловая имплантация верхней челюсти на скуловых имплантах Zygoma и Zygomatic

01:18 31.12.2020

Практически каждый человек имеет те или иные патологии, требующие консультации и лечения в кабинете стоматолога. Некоторые из них могут приводить к потере зубов при несвоевременном оказании помощи. В этом случае на помощь приходят методы восстановления зубного ряда, наиболее современным из которых является имплантация.

Скуловая имплантация – это один из вариантов протезирования зубов на имплантах, чаще всего используется при экстремальной атрофии костной ткани верхней челюсти. При отсутствии должной нагрузки, что неизбежно возникает при потере зубов, кость начинает терять свой объем, становится рыхлой. Классические импланты в этой ситуации не подойдут – они попросту не приживутся, будут шататься и в конечном итоге выпадут. Скуловые импланты Zygoma и Zygomatic имеют длину от 3 до 6 см, вживляются в скуловую кость. Ввиду расположения скуловой кости с помощью данного протокола имплантации можно восстановить зубы лишь на верхней челюсти.

Почему скуловая имплантация – это единственный выход для некоторых пациентов?

Большинство классических протоколов имплантации требуют определенных параметров кости для успешного приживления имплантов. Пациентам с диагностированной костной атрофией в этой ситуации нужно проводить дополнительное оперативное вмешательство по наращиванию костной ткани. Это занимает время, предполагает финансовые затраты. Скуловая имплантация позволяет восстановить зубы на имплантовых корнях без остеопластики. Скуловая кость обладает достаточной прочностью, практически не подвергается резорбции, поэтому является вполне пригодной для фиксации импланта.

Кому рекомендуется скуловая имплантация по системе Зигома?

Скуловая имплантация челюсти – оптимальный способ протезирования зубов для тех пациентов, кто имеет:

полную адентию или большое количество отсутствующих зубов на верхней челюсти;

умеренную или экстремальную атрофию костной ткани верхней челюсти, что является противопоказанием для других методов имплантации;

большие размеры гайморовой пазухи – есть высокий риск ее повреждения при установке классических имплантатов;

травмы верхней челюсти в прошлом, которые привели к убыли костной ткани;

заболевания тканей пародонта – они вызывают расшатывание зубных единиц с их последующим выпадением.

Скуловую имплантацию можно проводить и при желании самого пациента, когда ему не хочется дополнительно переносить остеопластику.

Подготовка к операции

Скуловая имплантация относится к хирургическому вмешательству, поэтому предварительно требуется пройти подготовку. В нее обязательно входит осмотра полости рта у стоматолога, опрос и прохождение ряда обследований. Еще до операции рекомендуется провести лечение кариеса, выполнить профессиональную гигиену у пародонтолога. Хирург-имплантолог тщательно расспрашивает пациента о его образе жизни, наличии вредных привычек, заболеваний, способных повлиять на исход вмешательства. Иногда необходимо проведение консультации других врачей в соответствии с сопутствующими диагнозами. До операции важно вывести все хронические патологии в стадию ремиссии – во время обострения имплантацию не проводят. Лечащий врач перед скуловой имплантацией может отменить прием некоторых лекарственных препаратов (например, антикоагулянтов, которые увеличивают длительность кровотечения).

Обязательно выполняется компьютерная томография полости рта. С помощью 3D-моделирования врач-имплантолог еще до операции определяет наиболее подходящие участки для вживления имплантов, подбирает нужную модель.

Операция по установке скуловых имплантов Zygoma

Скуловая имплантация является уникальным дополнением к протоколам имплантации с немедленной нагрузкой протезом, которые позволяют обойтись без применения костной пластики. Применяется технология имплантации All-on-4 или All-on-6.

После операции наступает восстановительный этап, в ходе которого важно соблюдать все врачебные рекомендации. Тогда реабилитация займет меньше времени, заживление будет протекать без осложнений и сильных болевых ощущений. Так как в ходе установки имплантатов целостность тканей была нарушена, может возникать боль после имплантации зубов: на этот случай врач назначает обезболивающие средства коротким курсом. Неприятные ощущения могут длиться около 3-5 дней – они усиливаются во время принятия пищи, при физической активности. При любом ухудшении своего самочувствия и возникновении вопросов рекомендуется обратиться к своему врачу. Это позволит на ранних стадиях выявить осложнения или предотвратить их появление.

Почему стоит обратить внимание на скуловую имплантацию?

Скуловая имплантация имеет следующие достоинства:

Быстрые сроки лечения. При установке скуловых имплантов даже в условиях экстремальной атрофии кости врач может применять протокол немедленной нагрузки – пациент приобретает новые зубы за один день в течение нескольких часов или спустя 3-7 дней после операции. Не нужно проводить синус-лифтинг и другие методы остеопластики. Сокращаются сроки протезирования и финансовые потери пациента. Минимум ограничений и противопоказаний. Те состояния, при которых классическая имплантация невозможна, в большинстве случаев не являются противопоказаниями для скуловой имплантации. Надежная фиксация. Импланты, расположенные в скуловой кости, показывают высокую первичную стабилизацию. Благодаря строению скуловой кости и ее прочности конструкция не выпадает и не расшатывается со временем, обеспечивая хорошую фиксацию протеза.

Скуловую имплантацию в клинике «Академстом» проводит главный врач Якубов Алексей Исаевич, который имеет 20-летний опыт работы в качестве хирурга-имплантолога. В 1995 году получил диплом стоматолога в университете Тель-Авива, стажировался за рубежом, с 2005 до 2014 года заведовал отделением стоматологии в НМХЦ им. Н. И. Пирогова.