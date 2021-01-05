Лечение наркотической зависимости

09:44 5.01.2021

Наркомания представляет собой заболевание, основным симптомом которого является зависимость от психоактивных препаратов, именуемых наркотиками. Они могут быть как натурального, так и искусственного происхождения.

Зависимость от наркотиков является не только медицинской, но и социальной проблемой. Зачастую ей страдают молодые люди и подростки. Регулярное употребление наркотических веществ способствует деградации личности и пагубно отражается на здоровье зависимого. Часто именно наркотики становятся причиной совершения различных преступлений.

Причины наркозависимости

Семейные обстоятельства. Причиной может быть отсутствие воспитания ребенка или гиперопека. Любопытство. Нередко люди становятся зависимыми в погоне получения новых эмоций и впечатлений. Бунтарство. Стремление выразить протест окружающим или родителям. Внутренние конфликты. Различные психологические проблемы, к примеру, нехватка общения, заниженная самооценка, отсутствие хобби. Желание добиться профессиональных высот. Зачастую свойственно творческим людям.

Симптомы наркомании

Симптомы при зависимости от наркотиков могут быть различного характера, а именно поведенческие, физические, психические и социальные. Вот основные из них:

Резкие перепады в настроении

Замкнутость, склонность к самоизоляции

Бессонница

Навязчивые идеи и галлюцинации

Резкая потеря веса

Расширенные или суженные зрачки

Отсутствие работоспособности

Пренебрежение гигиеной

В случае обнаружения подобных симптомов у себя, родственников или друзей, следует немедленно обратиться за помощью к специалистам. Помочь в этом может наркологический центр «Лидер», осуществляющий лечение наркомании в Кривом Роге.

Стадии наркозависимости

Первая стадия. Одноразовое употребление наркотического препарата становится регулярным, зависимый нуждается в увеличении дозы. Проблем со здоровьем на ранних этапах зачастую нет, поэтому человек считает, что сможет бросить употреблять наркотики в любой момент.

Вторая стадия. Употребление психоактивных веществ становится постоянным, вплоть до ежедневного приема. Человек становится зависимым на физическом уровне и основной его задачей является поиск новой дозы.

Третья стадия. Больной начинает употреблять наркотики не для получения удовольствия, а ввиду жизненной необходимости. Личность начинает деградировать, психическое и физическое здоровье подвергается неисправимым изменениям.

Лечение наркотической зависимости

В зависимости от тяжести заболевания, терапия занимает от нескольких месяцев до полугода. Первоначально пациента помещает в клинику, где проводят детоксикацию – выведение из организма токсичных веществ.

Затем пациент получает психотерапевтическую помощь и реабилитацию. По завершению курса психотерапии, пациент избавляется от зависимости и имеет возможность продолжать жизнь без приема наркотических препаратов.

Терапия включает в себя следующие этапы:

Устранение ломки (из организма выводятся токсины, начинается постепенное восстановление поврежденные внутренних органов, осуществляется стабилизация психического состояния).

Психотерапевтическую помощь (групповые или индивидуальные занятия с психотерапевтом).

Реабилитацию (включает работу с психологом и восстановление социалиализации).

Помочь с лечением зависимости может криворожская клиника «Лидер», гарантирующая эффективные методы преодоления наркозависимости, комфортны условия и индивидуальный подход к каждому пациенту. Узнать более подробную информацию можно по следующей ссылке: https://leader-klinika.com.ua/lechenie-narkomanii-v-krivom-roge/ .