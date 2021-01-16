Что такое справка 086У?

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Справка 086У является медицинским документом, подтверждающая профессиональную пригодность, а также общий уровень состояния здоровья. 

Справка данного типа необходима при поступлении в учебное заведение либо при трудоустройстве. Она имеет вид двухстороннего бланка с заключениями врачей и результатами анализов, а также информацией о прививках, датах, когда их ставили, сведения о флюорографии. Справка подтверждает, что человек посетил ряд специализированных врачей: терапевта, невропатолога, окулиста, хирурга, ЛОР-врача.

Указанная справка оформляется в поликлинике по месту жительства в течении нескольких недель, так как сдача анализов, прохождение флюорографии и обход врачей занимает несколько дней. Особый спрос на получение справки формы 086У в поликлинике приходится в последние месяца лета, а именно июль и август. Поэтому, если она Вам необходима, то стоит об этом позаботиться заранее, дабы не стоять в огромных очередях пациентов и не тратить попусту свое время. Следует учесть, что срок действия справки составляет 6 месяцев с момента ее получения. Если Вы не успели вовремя предоставить ее по месту требования, то придется данную процедуру проходить заново.

Во избежание затрат личного времени вы можете купить справку 086У в Москве, обратившись в специализированный центр «Доктор Плюс». Более подробную информацию о стоимости медицинского документа, а также о сроках ее получения можете узнать у сотрудников организации в телефонном режиме или на официальном интернет-портале центра. Однако, имейте ввиду, купить в данном контексте не значит "получить нелегально", нет. Просто оформление справки пройдёт быстрее и надёжнее.

Справка 086У, оформленная центром «Доктор Плюс», будет содержать положительные заключения врачей по Вашему индивидуальному профилю, все необходимые печати врачей действующей государственной поликлиники, результаты сданных анализов, флюорографии, а также будет выполнена в кратчайшие сроки, что является значительным преимуществом перед муниципальными поликлиниками.

Медицинский осмотр не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, поэтому у многих возникает резонный вопрос: имеют ли право в поликлинике брать за справку какую-либо плату. Стоимость справки зависит от места регистрации пациента, является ли он прикрепленным жителем к поликлинике по месту проживания. Большинство поликлиник продолжают выдавать данные справки бесплатно, однако, в некоторых государственных учреждениях эта процедура определенно является платной услугой, что не противоречит законодательным нормам. Общего тарифа по Москве нет, стоимость устанавливает руководство поликлиник.

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