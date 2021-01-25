Что такое транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и как это работает

11:16 25.01.2021

С каждым годом количество регистрируемых случаев неврологических расстройств неуклонно растет

Несмотря на то, что основными пациентами соответствующей области медицины остаются пожилые люди и инвалиды, в группу риска сегодня официально включены даже представители молодежи. На этом фоне многолетняя работа Клиники Восстановительной Неврологии по части применения транскраниальной магнитной стимуляции для профилактики, лечения и реабилитации выглядит особенно значимой.

Транскраниальная магнитная стимуляция — это лечебный неинвазивный метод воздействия на центральную нервную систему с помощью управляемого магнитного поля. Размещенная над определенной областью головы электрокатушка генерирует мощный электромагнитный импульс, проникающий через покровные и костные ткани прямо в головной мозг. Вызываемая со стороны нейронов реакция по своей природе идентична той, что протекает в ЦНС полностью здорового человека. Это позволяет говорить не только о терапевтическом эффекте, но и о возможности повторного «изучения» ранее утраченных функций.

К заболеваниям, для лечения которых показана ТМС-терапия относятся:

дисфункции головного мозга и задержки в развитии;

аутизм;

болезнь Паркинсона;

эпилепсия;

вегетососудистая дистония (ВСД);

СДВГ;

депрессия.

Немного истории

В 1831 году английский ученый Майкл Фарадей разработал физическую концепцию, из которой следовало, что переменное магнитное поле способно оказывать некоторое воздействие на нейронные структуры живых организмов, в том числе мозг человека. На практике теория была проверена лишь спустя 65 лет исследований: в 1896 году французский физиолог и физик Арсен д’Арсонваль первым смог подтвердить наличие обратной связи нервной системы испытуемого, помещенного в зону действия повышенного электромагнитного излучения. Еще спустя 6 лет современниками и коллегами Зигмунда Фрейда была предпринята попытка применить полученные результаты в психиатрии, о чем свидетельствует патент на специальное устройство.

Какие улучшения ожидаются после проведения ТМС

Эффект от проведения сеанса транскраниальной магнитной стимуляции ощущается сразу не нескольких уровнях. Прежде всего заметно улучшается работа головного мозга, что выражается ясностью мышления и скоординированностью действий. Заметно уменьшаются или полностью исчезают свойственные определенным заболеваниям боли и неприятные физиологические ощущения. Происходит положительная коррекция поведения: снижается раздражительность, отступает негативное депрессивное поведение. Предположительно происходит укрепление иммунитета, за счет косвенного воздействия на эндокринную и сердечно-сосудистую систему.

Практика применения ТМС в России

С 1993 года специалисты Клиники Восстановительной Неврологии используют транскраниальную магнитную стимуляцию для диагностики и лечения самого широкого спектра неврологических и психических заболеваний. Ни одно другое медицинское учреждение страны не имеет такого богатого опыта применения методики на практике. Не менее значительно выглядит и общенаучный вклад в неврологию по части исследуемой сферы:

свыше 22 000 проведенных исследований;

более 200 научных публикаций;

изданы 32 методических пособия;

зарегистрировано 11 патентов.

Одна из особенностей работы Клиники Восстановительной Неврологии — персонализированный подход к каждому пациенту. Прежде всего под этим подразумевается тщательная диагностика состояния, а также разработка индивидуальной программы и параметров последующей терапевтической стимуляции.