Свойства и действие витамина D

03:28 29.01.2021

Витамин D (кальциферол) называют витамином солнечного света, потому что организму необходимы ультрафиолетовые лучи B, чтобы вырабатывать его из холестерина. Он действует на множество различных органов, поэтому необходим для нашей жизни. Узнайте о свойствах и воздействии витамина D.

Витамин D2 или D3?

Две формы витамина D имеют физиологическое значение: витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол), но первый содержится в растениях и дрожжах, второй - в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, яйцах и рыбьем жире. Холекальциферол - лидер среди продуктов, доступных на рынке.



Солнце или добавка?

Возникает вопрос: недостаточно ли солнечного света, чтобы получить нужное количество в организме? Для получения 2000-4000 МЕ необходимо ежедневно подвергать воздействию 18% тела (например, руки и голени) не менее 15 минут. К сожалению, статистика показывает, что среди жителей нашей климатической зоны наблюдается дефицит витамина D. Это означает, что добавки необходимы. Весной-летом или круглогодично - это следует определять по результатам анализов крови (оптимальная концентрация 25-гидроксивитамина D в крови колеблется от 30 до 50 нг / мл (75-125 нмоль / л). Круглогодичный прием добавок применяется у людей старше 65 лет. Определение и добавление дефицита витамина D также следует использовать при заболеваниях с отмеченным дефицитом витамина D. К ним относятся:

заболевания костной системы: остеопороз, остеомаляция, рахит; гиперпаратиреоз; аутоиммунные заболевания; ожирение; синдром мальабсорбции.

При использовании элиминационной диеты следует также учитывать круглогодичный прием добавок, в котором отсутствуют «запасы» витамина D.



Витамин или гормон?

Хотя он и называется витамином, он имеет структуру, аналогичную стероидным гормонам, и действует во многих различных органах. Он контролирует более 200 генов в организме. Интересно, что рецепторы витамина D обнаружены в большинстве клеток человеческого тела, включая в костных клетках, на эпителии кишечника, паращитовидных железах, сердце, головном мозге, лимфоцитах и макрофагах. Значение витамина D в гормональной экономике настолько велико, что его эффективность в настоящее время исследуют не только эндокринологи, но и другие специалисты (онкологи, кардиологи, психиатры).



Профилактика или лечение?

Действие витамина D комплексное. Он является одним из рекомендуемых компонентов многих методов лечения: остеопороза, заболеваний мышечной ткани, в т.ч. миопатия и мышечная атрофия, метаболический синдром, ожирение, инсулинорезистентность, диабет 2 типа, гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также профилактическое лечение многих видов рака. Без него нормальное функционирование иммунной и нервной систем было бы невозможно.

Однако его основная задача - регулирование метаболизма кальция и фосфора, а это означает, что без витамина D3 правильная структура и функционирование костей и зубов были бы невозможны. Активные метаболиты витамина D (кальцитриол) влияют на всасывание кальция в кишечнике. Если концентрация витамина D в организме слишком низкая, кальций, поступающий с пищей, будет усваиваться в очень небольшом количестве. В этой ситуации, несмотря на адекватное потребление кальция с пищей, он все равно будет высвобождаться из костных резервуаров и может повысить риск остеопороза.

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