04:59 6.02.2021

Пластическая хирургия век - преимущества блефаропластики

Блефаропластика — это хирургическая коррекция, которая улучшает внешний вид как нижних, так и верхних век. Этот метод применяется не только для улучшения внешнего вида и эстетики лица, но и по состоянию здоровья, когда поле зрения уменьшается из-за избытка лишней кожи.

Как подготовиться к блефаропластике

Перед выполнением блефаропластики в Coolaser.clinic пациенты получают от врача подробную информацию о необходимой диете, применении стимуляторов и лекарств. Примерно за 10 дней до процедуры нельзя употреблять витамин Е и аспирин. Женщинам, у которых началась менструация, проводить операцию нельзя.

Перед проведением блефаропластики проводится консультация врача, который подробно расскажет о процедуре и лечении. Также следует быть готовым к основным общим тестам, таким как определение морфологии или уровня электролитов, которые необходимы для выполнения блефаропластики.

Удаление лишней кожи век.

Блефаропластика чаще всего проводится под местной анестезией. Если заранее известить врача о необходимости, процедура может быть проведена и под общим наркозом. В случае последнего варианта требуется госпитализация после операции. Процедура блефаропластики включает иссечение лишней кожи век и жировой ткани. Затем разрез на веке зашивают тонкими швами в складке века чуть ниже ресниц. Это преднамеренное действие, делающее шрамы невидимыми.

Швы накладываются примерно на 7 дней, благодаря анестезии пациент не чувствует дискомфорта во время проведения процедуры блефаропластики. Это лечение также можно проводить с помощью лазера, тогда период выздоровления сократится. Стоимость блефаропластики зависит от места выполнения коррекции.

Чего нельзя делать перед блефаропластикой?

Обязательным условием блефаропластики является, прежде всего, хорошее общее состояние здоровья пациента. Перед процедурой не рекомендуется принимать обезболивающие или противовоспалительные препараты, поскольку они могут вызвать нежелательное кровотечение во время и после процедуры. Блефаропластику нельзя проводить пациентам, страдающим:

тяжелыми сосудистыми заболеваниями,

анемией,

диабетом,

гипертонической болезнью,

гнойными воспалениями кожи лица,

системными заболеваниями.

Отек после операции на веках.

В связи с тем, что блефаропластика — это хирургическая и инвазивная процедура, могут появиться такие симптомы, как отеки и гематомы. Не стоит использовать холодные компрессы, чтобы уменьшить эти симптомы. В течение первой недели после блефаропластики синяки постепенно уменьшатся. Чтобы уменьшить зуд и жжение в глазах, рекомендуется использовать капли.

Сразу после блефаропластики наблюдается повышенная слезоточивость и повышенная чувствительность к свету, поэтому следует избегать солнечных лучей и загара в солярии, не рекомендуется пользоваться сауной в это время. Примерно через 10 дней после операции пациенты возвращаются к своей повседневной деятельности. Через неделю можно наносить легкий макияж.