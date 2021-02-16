Использование контактных линз для коррекции зрения при близорукости

06:27 16.02.2021

Ученые утверждают, что 90 % информации поступает в человеческий мозг из внешнего мира с помощью зрения.

Соответственно, сильная близорукость значительно ограничивает возможности человека. Людям приходится напрягать глаза, от чего наступает утомление, снижается работоспособность. При сильном развитии болезни человеку могут запретить водить транспорт, работать на высоте. Все это существенно осложняет жизнь больного. Неудивительно, что люди готовы на оперативное вмешательство, чтобы вернуть себе нормальное зрение.

Способы коррекции зрения

На сегодняшний день, по оценкам ВОЗ, миопия (близорукость) диагностируется у почти 300 миллионов человек. Такое увеличение количества людей с проблемами зрения медики объясняют постоянной нагрузкой на глаза, использованием смартфонов, планшетов, длительной работой за компьютерами и ноутбуками.

Современная медицина предлагает три варианта коррекции зрения:

очки;

оперативное вмешательство;

контактные линзы.

Ношение очков постепенно уходит в прошлое. Очень многие люди не любят этот аксессуар из-за того, что испытывают неудобства при его использовании. Очки сложно носить в непогоду, они требуют постоянного внимания, при падении могут разбиться или сломаться. Некоторые взрослые стесняются своей внешности, а детей иногда дразнят товарищи.

Операция на глазах связана с риском развития осложнений или возможностью неудовлетворительного результата. Также после лечения необходим длительный период реабилитации, во время которого больному приходится соблюдать повышенную осторожность, ограничивать свою нагрузку, движения.

Наиболее подходящим вариантом многие считают ношение контактных линз, хотя эти устройства имеют свои недостатки.

Преимущества использования контактных линз

Желание большинства людей использовать контактные линзы оправданно получаемыми преимуществами. Эти изделия не изменяют внешность, поэтому психологическое неудобство, которое доставляют очки детям и стеснительным людям, можно сразу вычеркнуть. Также линзы лишены существенного недостатка очков – зависимости от погодных условий. Ветер, дождь, мороз не повлияют на зрение человека в контактных линзах. Эти изделия не запотеют, не покроются инеем, их не собьет ветром.

Чтобы носить линзы, не требуется прибегать к операции, проходить долгий период реабилитации, когда целый год нельзя напрягаться, наклоняться, поднимать тяжелые вещи.

Единственным возражением до сих пор был маленький срок использования контактных линз – даже предназначенные для длительного использования изделия можно было носить не более трех месяцев. Сейчас существуют модели, которые можно использовать в течение года.

Чтобы определиться с целесообразностью ношения контактных линз, стоит узнать больше об этих предметах. Стоит выяснить: какие они бывают, есть ли польза от их ношения, уточнить другие нюансы.

Какие бывают контактные линзы

Контактные линзы могут принадлежать одной из двух категорий. Они разделяются на мягкие и жесткие. Это два разных вида устройств, которые оказывают разное воздействие на близорукость.

Мягкие линзы изменяют угол лучей, попадающих в хрусталик, придавая четкость изображению. Жесткие – воздействуют на сам глаз, изменяя его форму так, чтобы на сетчатке отображалась картина нужной «резкости».

Иными словами, мягкие линзы действуют как увеличительное стекло, а жесткие – что-то вроде верньера, которым наводится резкость в окуляре.

Мягкие линзы

Материалом для производства мягких линз (МКЛ) служит силиконовый гидрогель. Это вещество обладает газопроницаемостью, не пересушивает роговицу, на нем не откладывается протеиновый налет. Такие изделия предназначены для дневного ношения в течение 12 часов. В зависимости от категории, они могут быть рассчитаны на одноразовое или многоразовое использование, срок службы не больше трех месяцев. При длительном применении могут спровоцировать ухудшение зрения, но во время ношения дают 100 % зрения и позволяют вести активный образ жизни.

Жесткие линзы

Жесткие линзы изготавливаются из полимеров. Этот материал обеспечивает доступ кислорода к роговице, хорошо держит форму. Ортокератологические (ОК) творения оптиков выполняют коррекцию близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Их надевают на ночь, за время сна они придают роговице вытянутую форму, поэтому следующие 24 часа человек обладает 100 % зрением. Срок службы этих изделий – 1 год. Жесткие линзы стоят дорого, но нужно учесть длительность их использования.

Заключение

Миопия значительно снижает качество жизни. Близорукие люди вынуждены напрягать зрение, у них начинаются головные боли, нарушается сон, появляется хроническая усталость. Использование контактных линз позволяет избавиться от этих проявлений.