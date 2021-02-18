Лучение пяточной шпоры УВТ - особенности, показания, преимущества

21:29 18.02.2021

Научным названием пяточной шпоры, является фасциит. Это весьма распространенное заболевание, которое доставляет много неудобств.

Так, в результате пяточной шпоры человек утрачивает возможность нормально передвигаться, так как каждое движение доставляет сильную боль. В результате, значительно снижается мобильность, ухудшается качество жизни в целом.

Среди всех видов лечения, следует особенно выделить лечение шпоры на пятке методом ударно-волновой терапии. Он не сопряжен с болевыми ощущениями пациента и позволяет гарантировать быстрый положительный эффект.

В чем особенность метода ударно-волновой терапии

Представленная методика заключается в использовании для лечения шпоры на пятке специального аппарата – УВТ. Данное оборудование направляет ультразвуковые волны строго в пораженную часть пятки, оказывая точечное воздействие на шип. Для лучшего понимания, основные особенности указанной методики следует рассмотреть более подробно:

При ультразвуковом воздействии исключается повреждение расположенных рядом тканей. Соответственно, данный способ является совершенно не травматичным;

Указанное выше воздействие оказывается именно на костно-солевые клетки, которые и образуют шпору;

Результатом процедур становится снятие болевой симптоматики, полное разрушение шипа, а также уменьшение уровня отечности. Кроме того, необходимо указать, что воздействие УВТ позволяет выводить токсины и стимулировать клеточный обмен, нормализуя все естественные процессы в данной области.

Таким образом, применение аппарата УВТ для лучения шпоры на пятке является единственной альтернативой операционному вмешательству. При этом главным достоинством данной методики является то, что она может применяться на всех стадиях развития шпоры. Процедуры будут эффективны даже тогда, когда она достигла значительных размеров.

Как проходит лечение

Использование аппарата УВТ показано всем пациентам, имеющим пяточные шпоры. Поскольку методика нетравматична и безопасна, она не имеет противопоказаний. Однако ряд диагностических процедур проводится обязательно. Так, выполняется анализ крови, а также рентгенография, которая необходима для получения данных о локализации шпоры.

Перед применением аппарата на поверхность пятки пациента наносится специальный гель, позволяющий импульсам проникать на глубину до 5 сантиметров. Продолжительность процедуры составляет до 30 минут. Конкретное время определяется врачом, исходя из этапа развития шпоры и общего состояния пациента.