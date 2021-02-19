Подагра. Причины подагры

23:49 19.02.2021

Подагра - серьезное заболевание, вызываемое высоким уровнем мочевой кислоты в крови. Когда-то ее называли «болезнью богатых» или «болезнью королей», потому что появлению подагры способствует диета, богатая мясом, углеводами и жирами.

1. Подагра - что это за болезнь?

Подагра или артрит - это ревматическое заболевание, характеризующееся сильной болью, воспалением и деформацией суставов. Основная причина заболевания - повышенный уровень мочевой кислоты в крови (гиперурикемия). Чаще всего поражается плюснефаланговый сустав большого пальца ноги, но могут быть поражены и другие суставы, например, локтевой сустав, коленный или плечевой сустав.

2. Причины подагры.

Основная причина заболевания - избыток мочевой кислоты, который возникает в результате ее избыточного производства или снижения выведения из организма.

Мочевая кислота образуется из пуринов, поступающих с пищей, и при распаде умирающих тканей. Они растворимы в крови в небольших количествах, но, когда превышается предел растворимости (около 6,8 мг/дл), они откладываются в форме кристаллов урата натрия в синовиальной жидкости, что со временем приводит к развитию воспаления в суставе - боли, отека и покраснения.

Однако, стоит отметить, что не у всех людей с повышенным уровнем мочевой кислоты развивается подагра.

Также бывает, что кристаллизация происходит, несмотря на правильную концентрацию мочевой кислоты в крови.

3. Виды подагры.

Есть два типа подагры:

• первичная подагра - это врожденное заболевание, которым мужчины страдают гораздо чаще, чем женщины. Оно заключается в слишком большом производстве организмом мочевой кислоты и проблемах с ее выведением.

• Вторичная подагра - это осложнение таких заболеваний, как лейкемия, множественная миелома, гипертония, диабет, ожирение, болезни почек. Это может быть результатом приема определенных лекарств, неправильного образа жизни или диетических ошибок.

4. Что влияет на развитие подагры?

Факторами, способствующими возникновению подагры, являются:

• мужской пол;

• пожилой возраст;

• генетические предрасположенности;

• неправильная диета (богатая продуктами с высоким содержанием пуринов);

• обезвоживание;

• некоторые заболевания, например, диабет, артериальная гипертензия, липидные нарушения, ожирение, рак;

• злоупотребление алкоголем;

• прием препаратов, повышающих концентрацию мочевой кислоты - ацетилсалициловой кислоты, диуретиков, циклоспорина.

5. Симптомы подагры.

В начальной стадии заболевание протекает бессимптомно - обнаружить его можно только путем исследования уровня мочевой кислоты. На более позднем этапе в пораженном суставе ощущается внезапная очень сильная боль, обычно ночью. Видны припухлость и покраснение, кожа над пораженным суставом плотная и блестящая.

Заболевание может перейти в хроническую форму, при которой пораженный сустав становится деформируемым и малоэффективным. В результате отложения кристаллов урата натрия в различных частях тела образуются тофусы (чаще всего вокруг суставов рук и ног, в ушах или внутренних органах).

6. Лечение подагры.

Фармакологическое лечение подагры в основном используется для снятия боли и предотвращения дальнейших приступов. Принимаемые лекарства:

• нестероидные противовоспалительные препараты,

• глюкокортикостероиды,

• колхицин,

• препараты, понижающие уровень мочевой кислоты в крови.

Нестероидные противовоспалительные препараты.

Их используют в первую очередь во время приступов подагры - для уменьшения боли и воспаления. Врач принимает решение о выборе подходящего препарата из этой группы и его дозы (чаще всего это ибупрофен, напроксен, индометацин). Важно помнить, что нельзя использовать препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, так как они могут повышать концентрацию мочевой кислоты в крови.

Глюкокортикостероиды.

Их применяют при острых приступах подагры, когда НПВП противопоказаны или неэффективны.

Колхицин.

Препараты, содержащие колхицин, являются наиболее быстрыми и эффективными при острых приступах подагры. К сожалению, они часто вызывают такие побочные эффекты, как рвота, диарея, боль в животе, тошнота, и имеют ряд противопоказаний к применению.

Лекарства, понижающие уровень мочевой кислоты в крови.

Самыми популярными препаратами, применяемыми для подавления прогрессирования подагры, являются препараты, подавляющие выработку мочевой кислоты – аллопуринол. Эти препараты назначают примерно через 14 дней после первого приступа подагры, поскольку они могут ухудшить симптомы в начале терапии.

7. Диета при подагре.

При лечении подагры необходимы правильная диета и изменение образа жизни. Наиболее важные рекомендации:

• отказ от продуктов, богатых пуринами, таких как: мясо, морепродукты, субпродукты, бульоны;

• есть много овощей, орехов и нежирных молочных продуктов;

• ограничение фруктов, так как большое количество фруктозы может повысить уровень мочевой кислоты в крови;

• уменьшение количества животных жиров;

• регулярное употребление пищи;

• отказ от алкоголя;

• отказ от курения;

• выпивать достаточное количество жидкость;

• поддержание здорового веса тела.

Источник: https://kolhitsin-kupit.com/