Помощь квалифицированного врача-хирурга

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Хирургическое лечение часто остается единственным эффективным методом лечения многих заболеваний.

Оно может быть, как плановым, так и срочным. Экстренные случаи – воспаление аппендицита, кишечная непроходимость, внутренние кровотечения, открытые язвы. Для консультации по другим вопросам можно записаться в любое время. Но, если есть патологические процессы, входящие в компетенцию хирурга, оттягивать с визитом нельзя.

Когда требуется плановая консультация хирурга

Обращение к хирургу может быть обусловлено разными нарушениями. Наиболее распространенные поводы – это:

  • незаживающие раны;
  • некрасивые рубцы, нуждающиеся в пластической коррекции;
  • длительные боли в области желудка, кишечника;
  • отдышка, возникающая при малейших нагрузках;
  • острая боль в грудной клетке;
  • травмы с кровотечениями;
  • забои внутренних органов;
  • ожоги, порезы, рваные повреждения тканей;
  • обморожения, укусы насекомых;
  • гнойные воспаления;
  • образования прогрессирующего характера.

Перейдя на сайт https://vrachi24.ru/doctors/hirurg, найти хирурга в Москве можно для записи на срочную или плановую консультацию. Врача на портале легко выбрать благодаря отзывам, оценкам реальных пациентов.

Компетенции современных врачей-хирургов

Хирургия – достаточно обширная область медицины, охватывающая все системы и органы человеческого организма. Врачи, оказывающие консультативную помощь, ведут прием в государственных и частных больницах. Они не всегда занимаются практикой оперативных вмешательств. В их компетенцию входят диагностика, осмотр, назначения терапии, наблюдение за процессом заживления, мелкие манипуляции, например, зашивание ран.

В хирургических отделениях работают практикующие специалисты. Они могут специализироваться на конкретных разделах медицины. Так, пластические хирурги занимаются коррекцией внешности. Хирурги-онкологи отвечают за иссечение различных новообразований. Трансплантологи пересаживают органы. Лор-хирурги обеспечивают оперативное лечение отоларингических заболеваний. Хирурги в гинекологических отделениях проводят кесарево сечение, послеродовые операции, вмешательства на внешних и наружных половых органах и т. д.

Чтобы правильно выбрать врача, во многих случаях, не требующих безотлагательного вмешательства, сначала целесообразно посетить семейного доктора, который даст направление.

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