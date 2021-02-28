Помощь квалифицированного врача-хирурга
Оно может быть, как плановым, так и срочным. Экстренные случаи – воспаление аппендицита, кишечная непроходимость, внутренние кровотечения, открытые язвы. Для консультации по другим вопросам можно записаться в любое время. Но, если есть патологические процессы, входящие в компетенцию хирурга, оттягивать с визитом нельзя.
Когда требуется плановая консультация хирурга
Обращение к хирургу может быть обусловлено разными нарушениями. Наиболее распространенные поводы – это:
- незаживающие раны;
- некрасивые рубцы, нуждающиеся в пластической коррекции;
- длительные боли в области желудка, кишечника;
- отдышка, возникающая при малейших нагрузках;
- острая боль в грудной клетке;
- травмы с кровотечениями;
- забои внутренних органов;
- ожоги, порезы, рваные повреждения тканей;
- обморожения, укусы насекомых;
- гнойные воспаления;
- образования прогрессирующего характера.
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Компетенции современных врачей-хирургов
Хирургия – достаточно обширная область медицины, охватывающая все системы и органы человеческого организма. Врачи, оказывающие консультативную помощь, ведут прием в государственных и частных больницах. Они не всегда занимаются практикой оперативных вмешательств. В их компетенцию входят диагностика, осмотр, назначения терапии, наблюдение за процессом заживления, мелкие манипуляции, например, зашивание ран.
В хирургических отделениях работают практикующие специалисты. Они могут специализироваться на конкретных разделах медицины. Так, пластические хирурги занимаются коррекцией внешности. Хирурги-онкологи отвечают за иссечение различных новообразований. Трансплантологи пересаживают органы. Лор-хирурги обеспечивают оперативное лечение отоларингических заболеваний. Хирурги в гинекологических отделениях проводят кесарево сечение, послеродовые операции, вмешательства на внешних и наружных половых органах и т. д.
Чтобы правильно выбрать врача, во многих случаях, не требующих безотлагательного вмешательства, сначала целесообразно посетить семейного доктора, который даст направление.
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