Похороны в Минске: семейное захоронение и другие услуги

06:23 3.03.2021

Как однажды выразился Максимилиан Неаполитанский, "говоря в шутку слова о смерти, мы не ожидаем, что они смогут оказаться реальностью". А ведь все именно так и произойдет. Вот только никто не знает, когда без стука в дверь войдет "гостья с косой".

И тогда не помогут уже ни плач, ни слезы, потому что она обязательно кого-то с собой прихватит. А родственникам нужно будет думать о похоронах. Можно ли в Минске решить вопрос семейного захоронения?

Что такое семейное захоронение?

Если семья очень крепкая и дружная, все друг другу дороги, они и после смерти желали бы, чтобы их могилы находились рядом. И это вполне возможно, такой вопрос удастся решить. Вот только относительно семейного захоронения в Минске необходимо знать несколько фактов:

- все могилы родственников обязательно будут расположены рядом;

- вопрос семейного захоронения можно решить только на территории открытого кладбища;

- дополнительная земля с бесплатным стационарным участком приобретаются лишь за деньги;

- родовое захоронение удастся сформировать лишь на Западном кладбище.

Но здесь имеется один важный нюанс. Во-первых, на этом месте уже должно быть захоронение родственника. А во-вторых, очень важно, чтобы рядом оказалась свободная, незанятая земля, принадлежащая кладбищу. Также семейное захоронение удастся получить, если приобретается одинарный или двойной участок для погребения. Но нужно предоставить документ о смерти родственника.

Решение вопроса организации похорон

Уже поиск участка на кладбище под захоронение может показать, насколько сложным процессом является организация похорон. А ведь за один день необходимо успеть решить разные вопросы.

1. Оформление документов, чтобы получить "Свидетельство о смерти".

2. Доставка покойника в морг, а потом нужно забрать его назад.

3. Покупка гроба, венков и еще нескольких ритуальных атрибутов.

4. Подготовка панихиды, где может понадобиться и ритуал отпевания.

В современной ситуации могут возникнуть сложности с проведением поминальной трапезы, потому что при пандемии COVID-19 не получится собраться большому количеству людей в кафе. Тогда родственники могут подумать заранее о том, чтобы соблюсти эту традицию, собравшись дома.

В Минске вопрос как с семейным захоронением, так и с организацией траурного мероприятия окажется проще решить при помощи компании ООО "Городская ритуальная служба". Нужно только зайти на сайт https://ritual.by/ и сразу ознакомиться с разделами. Один из них посвящен разным услугам, а второй позволит подобрать недорогие траурные атрибуты. Все это теперь удастся заказывать онлайн. Это касается как традиционного погребения, так и кремации.

