Лечение кариеса зубов

06:29 3.03.2021

Как правило, большинство врачей-стоматологов стараются максимально сохранить уцелевшие ткани зуба. При глубоком кариесе они представляют тонкую перегородку, отделяющую полость от пульпы. Если ее разрушить, потребуется удалять пульпу.

Известно, что депульпированные зубы обладают меньшей прочностью, живучестью и больше подвержены разрушению. Вот почему мы стремимся избежать удаления пульпы.

С другой стороны, необходимо полностью извлечь все пораженные ткани зуба, чтобы предотвратить риск рецидива с развитием пульпита. Это требует известной перестраховки.

Таким образом, лечение зубов в такой ситуации состоит в соблюдении баланса между требованиями безопасности и максимальным сохранением зуба. Поэтому план лечебных мероприятий подбирается индивидуально, в каждом конкретном случае так, чтобы этот баланс был оптимальным.

Консультация стоматолога, дагностика

Консультация стоматолога включает стоматологический осмотр, после которого делается прицельный рентгеновский снимок.

Внешне глубокий кариес может выглядеть как обширная темная полость со значительным разрушением коронки зуба. Дно такой полости болезненно при нажатии инструмента. В целом болевые ощущения могут отсутствовать даже при контакте с термическими или химическими раздражителями (холодной или горячей, кислой, сладкой, соленой пищей).

Чаще всего болевые ощущения возникают при образовании обширной внутренней полости. В этом случае глубокий кариес внешне выглядит как маленькая черная дырочка в зубе. Но за ней скрывается «пещера», заполненная размягченным дентином.

Попадание внутрь раздражителей вызывает боль, которая быстро проходит. Если она сохраняется долгое время, становится дергающей, это, скорее всего, означает вовлечение пульпы и развитие пульпита.

Максимально достоверные данные дает прицельный рентгеновский снимок, на котором врач хорошо видит область поражения тканей зуба, объемы, конфигурацию кариозной полости и толщину перегородки, отделяющей ее от пульпы. На основании рентгеновского снимка врач принимает решение о том или ином методе лечения глубокого кариеса. Как правило, в каждой клинике стоматологии есть возможности такой диагностики.

Препарирование

Лечение глубокого кариеса предполагает обязательное обезболивание. Если пациент боится укола, поверхность десны обрабатывается анестетиком. В действительности инъекции выполняются очень тонкой иглой, совершенно безболезненно.

При лечении верхних зубов анестетик вводится на небольшую глубину (инфильтрационная анестезия). Обезболивание сохраняется в течение часа. При лечении нижних зубов выполняется глубокая инъекция (проводниковая анестезия). В этом случае пациент перестает ощущать не только область зуба, но и часть языка, губ. Анестезия сохраняется несколько часов.

Современные анестезирующие средства, применяемые в нашей клинике, гарантируют обезболивание при препарировании зуба. Но если пациент все же боится боли, мы можем предложить седацию - лечение в состоянии медикаментозного сна.

Препарирование зуба – это тщательное удаление всех пораженных тканей эмали и дентина. Она может быть выполнена по классической схеме, когда ткани удаляются «с запасом». При этом полость расширяется, формируется удобное ложе под пломбу. Но при этом не исключен риск повреждения перегородки, отделяющей полость от пульпы. Другая опасность – сильное истончение стенки зуба.

Поэтому, если это возможно, мы применяем малоинвазивную методику препарирования, когда удаляются только пораженные ткани, а здоровые максимально сохраняются. Результаты, качество процедуры проверяется с помощью микроскопа.

Пломбирование

После препарирования полость протравливается кислотой, просушивается, обрабатывается антисептиком. Далее принимается решение об использовании лечебной прокладки. Такая прокладка выполняет две функции. Во-первых, она служит профилактикой проникновения инфекции в дентин, оказывает антисептическое действие.

Распространение инфекции на дентин может быть скрытым. Его нельзя исключать даже в случаях, когда рентген этого не показывает.

Во-вторых, лечебная прокладка способствует образованию вторичного (заместительного) дентина и укреплению перегородки между пломбой и пульпой. Обычно для этого используются препараты гидроксида кальция. При малоинвазивном препарировании лечебная прокладка наносится не сплошным слоем, а точечно.

После наложения лечебной прокладки полость закрывается временной пломбой. Если после этого в течение нескольких дней не возникает боли, признаков воспаления, врач может сделать вывод о сохранности пульпы. Если появляются симптомы воспаления, депульпация зуба становится неизбежной.

При установке постоянной пломбы на лечебную прокладку накладывается изоляционная. Она фиксирует лечебный препарат. На нее наносится адгезивный материал для надежного приклеивания, фиксации пломбы. Далее полость заполняется композитным пломбировочным материалом с послойным затвердением.

В нашей клинике используются самые современные пломбировочные материалы, обладающие повышенной текучестью и малой усадкой. Это позволяет надежно и герметично заполнить полость зуба так, чтобы между пломбой и стенкой не осталось ни малейших зазоров. Малая усадка материала позволяет снизить нагрузку на стенку зуба, предотвратить ее разрушение.

После установки пломбы она шлифуется, чтобы добиться идеальной гладкости поверхности, и подгоняется под прикус. Такая пломба имеет идеальный внешний вид, обладает высокой прочностью, надежностью и функциональностью, обеспечивая комфортное смыкание зубов. Качество установки пломбы контролируется посредством микроскопа.