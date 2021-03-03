18:33 3.03.2021

Многопрофильный медицинский центр «Даная» специализируется на решении проблем женского здоровья и оказывает комплексную помощь по разным направлениям

Она базируется на точной диагностике, использовании результатов передовых исследований и современных стандартах, опыте врачей и междисциплинарном подходе.

Персонал — ключевой фактор успеха. В клинике работают акушеры-гинекологи высшей квалификационной категории и кандидаты медицинских наук. Лечение проводится в сотрудничестве с эндокринологами, маммологами, онкологами и урологами. Внимание уделяется физическому и эмоциональному состоянию пациенток, которым важны такт, атмосфера уверенности и спокойствия.

Услуги отделения гинекологии

Основной спектр услуг — лечение острых и хронических воспалительных заболеваний, скрытых инфекций половых путей, внутриматочных патологий, эндокринных нарушений и репродуктивных расстройств. В клинике можно проходить профилактические осмотры и обследования, включающие в себя лабораторные, инструментальные исследования и пренатальную диагностику во время беременности.

Для лечения используются консервативные и малоинвазивные хирургические методики, которые имеют очевидные плюсы и применяются в условиях клиники. Это минимальные дискомфорт и травматичность, отсутствие шрамов и легкое восстановление.

Все процедуры: от осмотра гинеколога до полного обследования и специализированных методов терапии доступны в одном медицинском центре, что очень удобно. Исследования можно пройти за один день. Клиника предоставляет и комплекс услуг по стоматологии. Это помогает следить за состоянием зубов до и во время беременности.

Способы диагностики и лечения

Точная диагностика, использование современных протоколов и щадящих способов — залог эффективного и комфортного лечения. Клиника гинекологии «Даная» оснащена оборудованием последнего поколения. Ультразвуковая гистеросальпингоскопия, лапароскопия, УЗИ в целях обследования и репродуктивной эндокринологии безопасны, информативны и помогают быстро поставить диагноз.

Эндоскопические манипуляции, миомэктомия и хирургия полости матки в рамках гистероскопии, радиоволновая терапия, лазерная вапоризация помогают добиваться отличных результатов в восстановлении и сохранении женского здоровья.