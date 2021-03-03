Вакцинацию 25% россиян назвали условием для избежания третьей волны COVID

19:01 3.03.2021

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что вакцинация 25% жителей России за два месяца или 30% до мая 2021 года позволит избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции.

«Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не менее, чем длительность при нативном заболевании - шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», - цитирует ТАСС слова Скворцовой.

При этом она рассказала, что более трети переболевших не имеют антител к инфекции, но у них выработался клеточный иммунитет.