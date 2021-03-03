Вакцинацию 25% россиян назвали условием для избежания третьей волны COVID
Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что вакцинация 25% жителей России за два месяца или 30% до мая 2021 года позволит избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции.
«Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не менее, чем длительность при нативном заболевании - шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», - цитирует ТАСС слова Скворцовой.
При этом она рассказала, что более трети переболевших не имеют антител к инфекции, но у них выработался клеточный иммунитет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эта Скворцова - иностранный агент.
она слово в слово повторяяет Пропаганду педосатанистов запада сейчас... которые высосали из пальца какие то бредовые показатели и обьявили что мол только 70% "вакцинации" масс спасут овец, ой население от непонятно откуда взявшейся "третьей волны".
видимо понимая что 70% в рф это абсолютный лунатизм без Принуждения и Запугивания людей как это происходит на западе.. - они понизили свои хотелки до 25%.
однако в британии и ес Именно эта цифра обьявлена как цель ПОЛИТИЧЕСКИМ(!) руководством..
нет Никаких Научных Оснований для этого Бреда.
это Афера.
Поскольку Путин - это наше все, достаточно привить его одного.
Я думаю, что у людей прошла первоначальная паника созданная мировыми а потом и отечественными СМИ, и прививаются те кто именно этого хочет, потом есть ещё один пункт до 40 лет нет практически летальных исходов, а общая статистика говорит что 98% вообще переносят этот вирус незаметно, ещё 1.5 с симптомами и 0.5 процента очень тяжело и могут сыграть в ящик. Поэтому 5 млн для России вполне нормальный показатель, так как вакцинируются в целом люди старшего поколения.
Смотрим статистику. На сегодня в США введено 78 млн. доз, в Британии - 21 млн., в Китае - 58 млн., в Индии - 15 млн., в Израиле - 8 млн. А в России, первой создавшей вакцину - только 5,2 млн! При этом произведено - 8 млн. доз. Какие можно сделать выводы?
1. Производственные мощности способные обеспечить лекарственную безопасность граждан России отсутствуют.
2. Российские власти используют вакцину в политических целях, снабжая ею заинтересованные государства, в ущерб собственным гражданам.
То, что нет желающих привиться - ложь! В моей поликлинике в Питере очередь на месяц вперёд. Поэтому - два минуса действующей власти перед думскими выборами.
Стать зомби спеши подобру, мол, простак!
Чипируйся лучше, не рыпаясь даже,
А то ведь и третьей волною накажем!