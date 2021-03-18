16:12 18.03.2021

Около 30 лет назад виагра стала настоящим прорывом в области фармацевтики и до сих пор держится на пике популярности.

А все потому, что препарат помогает мужчинам с эректильными расстройствами быстро восстановить и улучшить сексуальные функции, обрести утраченную мужскую силу и вести полноценную сексуальную жизнь. В интернет-магазине Shop-viagra можно купить качественный дженерик по разумной цене.

Действие

Силденафил, на основе которого разработана виагра 100 мг, оказывает мощное целительное воздействие на организм мужчины. Селективный ингибитор стимулирует функции половой сферы, расслабляя гладкие мышцы кавернозного тела пениса, увеличивая пропускную способность его артерий, улучшая ток крови по сосудам малого таза. Это обеспечивает значительный прилив крови к гениталиям, что влечет за собой наступление стойкой эрекции и стабилизации потенции в целом.

Преимущества

1. Доступная цена. Дженерик не уступает оригинальному препарату ни в качестве, ни в степени эффективности.

2. Быстрый результат.

3. Небольшой перечень противопоказаний/побочных эффектов.

4. Отсутствие непроизвольно возникающей эрекции.

5. Дополнительное оздоровление. Помимо половой сферы, дженерик благотворно влияет на сосудистую, эндокринную, нервную системы.

6. Нет необходимости корректировать дозировку пожилым мужчинам.

7. Безопасность и эффективность, подтвержденные клиническими испытаниями.

Применение

Принимать дженерик рекомендовано раз в сутки за 40-60 минут до предполагаемого соития. 100 мг – стандартная разовая доза, которая при необходимости может быть увеличена или снижена. Прием пищи осуществляется независимо от приема препарата. Допустимо употребление небольшого количества алкоголя.

Противопоказания

1. Прием нитратов, кетоконазола, эритромицина, адреноблокаторов, гипогликемических препаратов, прочих лекарств, повышающих потенцию, детонаторов азотистого оксида, циметидина, антогонистов кальция.

2. Серьезные патологии сосудов/сердца.

3. Индивидуальная непереносимость.

4. Деформации пениса, приапизм.

5. Миелома.

6. Лейкоз.

Побочные эффекты

Дженерик прекрасно воспринимается организмом. В редких случаях могут наблюдаться нежелательные проявления: головные боли и головокружения, заложенность носа, аллергия, кашель, нарушение пищеварения. Указанные проявления обычно выражены слабо, исчезают сразу после отмены приема препарата.

Shop-viagra – интернет-площадка, которая за время работы приобрела положительную репутацию и завоевала доверие миллионов мужчин.