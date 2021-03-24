Эндоскопическое вмешательство при грыже диска

19:00 24.03.2021

Межпозвоночная грыжа – заболевание опорно-двигательного аппарата, связанное с выпячиванием или выпадением фрагментов межпозвоночного диска в позвоночный канал. Межпозвоночный диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра – желеобразная масса, состоящая из воды на 77%. При деформации диска, ядро выпячивается. Оно давит на корешки спинного мозга, и тогда пациент чувствует боль.

Межпозвоночная грыжа – заболевание опорно-двигательного аппарата, связанное с выпячиванием или выпадением фрагментов межпозвоночного диска в позвоночный канал.

Межпозвоночный диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра – желеобразная масса, состоящая из воды на 77%. При деформации диска, ядро выпячивается. Оно давит на корешки спинного мозга, и тогда пациент чувствует боль.

Различают 2 вида боли:

Усиливается при наклонах вперед. Этот вид боли чувствуют люди 20-40 лет.

Возникает при разгибании позвоночника. Из-за того, что диск изменился, нагрузка ложится на суставы, которые находятся позади диска.

Чрезмерная нагрузка на суставы верно приведет к артрозу – их разрушению. Чтобы избежать серьёзных осложнений, нужно без промедлений начать адекватное лечение.

Лечение эндоскопическим методом.

Эндоскопическая операция – это тип оперативного лечения, который не требует обширного рассечения кожных покровов.

Часто пациенты обращаются после неудачных операций, выполненных традиционным способом, из-за того, что грыжу не удалили. Не удаляют, потому что её сложно обнаружить под суставом.

Если снова выполнять операцию тем же способом, значит придётся вмешиваться в то место, где образовалась спайка. Это спровоцирует повреждение дурального мешка.

Эндоскопическая операция выполняется там, где не было воздействия, и проходит поэтапно:

Прокол выполняется трансфораминальным доступом;

Тубус проникает в эту зону, расслаивая ткани, а через него в 7-миллиметровый разрез проходят инструмент и видеокамера;

Удаляется секвестр;

Освобождается корешок;

Участок промывается водой, чтобы устранить воспаления.

После операции пациент сразу встаёт, ходит и в этот же день может отправиться домой, поскольку позвоночник не травмируется.

Преимущества.

При малоинвазивных вмешательствах подразумевается операция под микроскопом, при которой через разрез образовывается доступ в позвоночный канал. Удаляется грыжа диска или устраняется компрессия. Как бы аккуратно не проводилась операция, в любом случае рана контактирует с воздухом.

Эндоскопическое от традиционного вмешательства отличается:

Отсутствием прямого контакта с воздухом;

Минимальной кровопотерей 20-30 мл;

Незначительным воздействием на анатомию позвоночника;

Нулевым травматизмом.

При эндоскопических операциях только в 6% случаев требуется подпиливание суставной арки, а при обычных – в 90%.

Поэтому при эндоскопии не нарушается стабильность позвоночника.