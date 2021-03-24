Эндоскопическое вмешательство при грыже диска
Межпозвоночная грыжа – заболевание опорно-двигательного аппарата, связанное с выпячиванием или выпадением фрагментов межпозвоночного диска в позвоночный канал.
Межпозвоночный диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра – желеобразная масса, состоящая из воды на 77%. При деформации диска, ядро выпячивается. Оно давит на корешки спинного мозга, и тогда пациент чувствует боль.
Различают 2 вида боли:
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Усиливается при наклонах вперед. Этот вид боли чувствуют люди 20-40 лет.
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Возникает при разгибании позвоночника. Из-за того, что диск изменился, нагрузка ложится на суставы, которые находятся позади диска.
Чрезмерная нагрузка на суставы верно приведет к артрозу – их разрушению. Чтобы избежать серьёзных осложнений, нужно без промедлений начать адекватное лечение.
Лечение эндоскопическим методом.
Эндоскопическая операция – это тип оперативного лечения, который не требует обширного рассечения кожных покровов.
Часто пациенты обращаются после неудачных операций, выполненных традиционным способом, из-за того, что грыжу не удалили. Не удаляют, потому что её сложно обнаружить под суставом.
Если снова выполнять операцию тем же способом, значит придётся вмешиваться в то место, где образовалась спайка. Это спровоцирует повреждение дурального мешка.
Эндоскопическая операция выполняется там, где не было воздействия, и проходит поэтапно:
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Прокол выполняется трансфораминальным доступом;
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Тубус проникает в эту зону, расслаивая ткани, а через него в 7-миллиметровый разрез проходят инструмент и видеокамера;
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Удаляется секвестр;
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Освобождается корешок;
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Участок промывается водой, чтобы устранить воспаления.
После операции пациент сразу встаёт, ходит и в этот же день может отправиться домой, поскольку позвоночник не травмируется.
Преимущества.
При малоинвазивных вмешательствах подразумевается операция под микроскопом, при которой через разрез образовывается доступ в позвоночный канал. Удаляется грыжа диска или устраняется компрессия. Как бы аккуратно не проводилась операция, в любом случае рана контактирует с воздухом.
Эндоскопическое от традиционного вмешательства отличается:
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Отсутствием прямого контакта с воздухом;
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Минимальной кровопотерей 20-30 мл;
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Незначительным воздействием на анатомию позвоночника;
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Нулевым травматизмом.
При эндоскопических операциях только в 6% случаев требуется подпиливание суставной арки, а при обычных – в 90%.
Поэтому при эндоскопии не нарушается стабильность позвоночника.
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