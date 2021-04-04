Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19
В России резко выросло число тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.
При этом вице-премьер не уточнила количество привитых граждан. Голикова призвала активнее прививаться от коронавируса и отметила, что "это не страшно, это безболезненно".
"Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", - сказала вице-премьер.
С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса, напоминает "Интерфакс". Сейчас прививают преимущественно вакциной "Спутник V", на этой неделе в регионы поступила вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Ожидается введение в гражданский оборот третьей российской вакцины "КовиВак".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда об этом говорят такие, как Голикова, прививаться категорически не хочу и не буду.
Ну так вы сами хотели всех привить, радоваться надо, а не сокрушаться!
В России резко выросло число тех, кого в принудительном порядке заставляют сделать прививку от коронавируса под угрозой увольнения.
А хочет человек или не хочет - никого не интересует.
Только зачем это все?
когда волчары заводят песню о том, что надо поберечь себя и своих близких.
Им, конечно, не страшно, но почему-то делают укол новой вакциной и без страховки.
Как в газовой камере?
У фашистов в газовые камеры тоже была очередь. И тоже вдруг резко возросла.