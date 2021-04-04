Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19

В России резко выросло число тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

При этом вице-премьер не уточнила количество привитых граждан. Голикова призвала активнее прививаться от коронавируса и отметила, что "это не страшно, это безболезненно".

"Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", - сказала вице-премьер.

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса, напоминает "Интерфакс". Сейчас прививают преимущественно вакциной "Спутник V", на этой неделе в регионы поступила вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Ожидается введение в гражданский оборот третьей российской вакцины "КовиВак".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 03:44
    Гость: Евгений В

    Когда об этом говорят такие, как Голикова, прививаться категорически не хочу и не буду.

  3. 05.04.2021, 02:35
    Гость: Скептик

    В России резко выросло число тех, кого в принудительном порядке заставляют сделать прививку от коронавируса под угрозой увольнения.
    А хочет человек или не хочет - никого не интересует.
    Только зачем это все?

  4. 04.04.2021, 23:27
    Гость: Меня терзают смутные сомнения

    когда волчары заводят песню о том, что надо поберечь себя и своих близких.
    Им, конечно, не страшно, но почему-то делают укол новой вакциной и без страховки.

  5. 04.04.2021, 23:14
    Гость: Это безболезненно?

    Как в газовой камере?
    У фашистов в газовые камеры тоже была очередь. И тоже вдруг резко возросла.

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