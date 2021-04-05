В медкластере «Сколково» появятся «Исцеляющие сады»

13:43 5.04.2021

В 2022 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» должны появиться «Исцеляющие сады».

Сообщается, что в рамках проекта будет создано рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств человека (слух, зрение, осязание, обоняние).

Как сообщает «Интерфакс», «Малый сад» будет исцелять созерцанием, в «Лесу с ручьем» можно будет погрузиться в природную среду, а на «Овальной площади» будут созданы условия для общения. Зоны будут расположены в центре кластера, вдалеке от сервисных и транспортных потоков. При этом сады соединят друг с другом и с Мещерским лесом пешеходными, беговыми и велосипедными маршрутами.

Также должны появиться «Тактильные дорожки» разной геометрии и текстуры, «Лес медитаций» с успокаивающими звуками и «Поле воркаут» с игровой и тренировочной площадкой.