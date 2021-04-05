В медкластере «Сколково» появятся «Исцеляющие сады»

В 2022 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» должны появиться «Исцеляющие сады».

Сообщается, что в рамках проекта будет создано рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств человека (слух, зрение, осязание, обоняние). 

Как сообщает «Интерфакс», «Малый сад» будет исцелять созерцанием, в «Лесу с ручьем» можно будет погрузиться в природную среду, а на «Овальной площади» будут созданы условия для общения. Зоны будут расположены в центре кластера, вдалеке от сервисных и транспортных потоков. При этом сады соединят друг с другом и с Мещерским лесом пешеходными, беговыми и велосипедными маршрутами.

Также должны появиться «Тактильные дорожки» разной геометрии и текстуры, «Лес медитаций» с успокаивающими звуками и «Поле воркаут» с игровой и тренировочной площадкой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.04.2021, 16:03
    Гость: Пенькобежец

    Они там скоро буду "врачами" правого глаза, левого, правой руки, левой руки.
    Будут не только сады под бюджет "пробивать", а и пеньки, лужи, траву, грязь.
    Ваше горе - наша радость.

  5. 05.04.2021, 14:09
    Гость: а

    может лучше и проще не уничтожать то, что создано природой или уже поздно спасать леса, водоемы птичек и зверушек? Это же сколько нужно вложить средств, времени и гениальных идей, чтобы додуматься что нужно жить в гармонии с природой, не плевать в родники, не сжигать леса, не отравлять воздух, воду и почву....ю

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