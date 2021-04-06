Как избежать выгорания, ухаживая за лежачим пациентом

15:53 6.04.2021

Ухаживая за тяжелобольным, его близкие испытывают большой стресс.



Человек должен выдерживать большие физические нагрузки при проведении гигиенических процедур, нести значительные финансовые расходы, но наиболее сложно выдерживать эмоциональное напряжение – чаще всего надеждам на улучшение состояния пациента не суждено сбыться.

В такие моменты можно столкнуться с выгоранием — истощением в физическом, психологическом, эмоциональном плане. Оно выражается в повышенной тревожности, раздражительности или апатии, безразличии к подопечному и нежелании находиться рядом с ним, ощущении безнадежности и отсутствия смысла. Кроме того, это состояние часто сопровождается падением иммунитета, поэтому человек становится более подвержен заболеваниям.

Забота о себе самом

В данной ситуации следует вспомнить уже хрестоматийный пример: «Сначала наденьте маску на себя». Чтобы избежать выгорания в таких непростых условиях, необходимо находить возможность для заботы о самом себе:

если ваш близкий болен неизлечимо, примите этот факт. Вы не всемогущи;

признайте свое право на эмоции. Вы можете злиться или чувствовать беспомощность. А еще вправе радоваться — не лишайте себя хорошего только потому, что кому-то плохо;

находите время для себя. Каждый человек нуждается в отдыхе и времени для восстановления сил. Общайтесь с другими людьми, делайте упражнения, выходите на прогулки. Это не эгоизм, а необходимость — если вы заболеете, вашим близким станет еще сложнее;

не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь просить о ней. Постарайтесь привлечь к процессу и других членов семьи;

если есть возможность на какое-то время отправить вашего пациента в пансионат или санаторий с подобающим уходом, воспользуйтесь ею. Передышка позволит вам «перезагрузиться»;

используйте современные средства для облегчения ухода за тяжелыми больными. Кроме впитывающих пеленок и подгузников для взрослых, существуют подъемники, кресла-каталки, противопролежневые матрацы, функциональные кровати, которые облегчают проведение гигиенических процедур, снижают риск пролежней, позволяют с помощью привода изменить положение тела человека. Все это не только повышает комфорт пациента, но и уменьшает нагрузку на того, кто за ним ухаживает.

Медицинское оборудование для ухода за больными представлено на сайте MET.ru. Предотвратить обострение болей в своей спине из-за грыжи или протрузии не менее важно, чем обезболить пациента. Ухаживать за близкими в подобных ситуациях — тяжкий и часто неблагодарный труд, поэтому используйте все доступные инструменты, чтобы его облегчить и избежать выгорания.