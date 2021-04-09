Как выбрать бутилированную воду?

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Человек состоит из воды на 60%. Поэтому непосредственно от качества воды зависит здоровье человека.

 Есть статистика, показывающая, что большинство болезней возникает именно из-за низкокачественной воды. В этой статье мы расскажем как выбрать идеальную воду, не только пригодную для питья, но и полезную. Ознакомиться поподробнее с ассортиментом бутылированной воды можно на сайте https://shop.tkbaikalaqua.com/catalog/baykalskaya_voda/

Виды воды

Существует два вида вод – подземные и поверхностные. У каждого из этих видов есть свои особенности. К подземным водам относятся вода из скважин и родников. А поверхностные – речные, ледниковые и озерная. Природная вода - это артезианская и родниковая (ключевая). Артезианская вода добывается из скважин, которые бурят на глубину минимум 100 метров в защищенные от загрязнений водоносные горизонты. Артезианская вода, нашедшая естественный выход на поверхность, становится родниковой.

Состав воды

Если вы думаете, что вода, которую мы пьем состоит только из водорода и кислорода (H2O, вы ошибаетесь. В воде, пригодной для питься, содержатся органические и неорганические соединения, такие как соли и ионы из кальция, магния, хлора, серы, а также сульфаты, гидрокарбонаты, и даже железо. Число этих веществ складывается в понятие – минерализация, которая измеряется граммами на литр. К самой чистой воде относится талая ледниковая вода, а самая минерализованная – артезианская.

Минеральные воды бывают:

-столовые – с минерализацией до 1,5 г/дм³ - такую воду можно пить без запрета;
-лечебно-столовые – с минерализацией от 1 до 10 г/дм³ - такую воду без вреда для здоровья можно использовать только в ограниченном количестве, ведь она влияет на здоровье. Кипятить такую воду не желательно.
-лечебные – с минерализацией свыше 10 г/дм³ - такую воду можно пить только с разрешения врача. Для лечебной минеральной воды рекомендован курсовой прием, и каждый вид такой воды назначается только при определенных заболеваниях, в основном ЖКТ.

Что не должно быть:

1. Осадок. Если же возможно образование осадка, производитель должен упомянуть об этом на упаковке.
2. Не надо хранить воду под прямыми солнечными лучами.
3. Обязательно нужно промываться помпы и кулеры, чтобы в них не скапливался налет.
 

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