Как грамотно выбирать орехи? Советы эксперта

16:18 15.04.2021

Тот факт, что орехи выступают в качестве незаменимого поставщика белка и различных аминокислот, не вызывает ни у кого сомнений.

Но польза продукта, очевидная на первый взгляд, может превратиться во вред, причем достаточно серьезный, если купить некачественный товар. Как же правильно выбирать орехи? Попробуем разобраться с технологом орехового производства «НИКА» Ириной.

Базовые правила выбора

Если хотите купить орехи высокого качества, которые принесут максимум пользы для здоровья, то в первую очередь соблюдайте следующие рекомендации:

Доверяйте проверенным и надежным производителям, использующим надежную упаковку.

«Это гораздо безопаснее, ведь крупные производители обязаны соблюдать строгие требования пищевой безопасности, а, к примеру, на рынках орехи зачастую не проверяются достаточно тщательно. Кроме того, они лежат на открытом пространстве и не защищены от воздействия окружающей среды – пыли, солнечных лучей, прикосновений покупателей – а потому могут быть небезопасны», – говорит Ирина.

Следите за сроком годности. Чем ближе дата изготовления к текущему дню, тем меньше вероятность порчи орехов.

Цельные ядра в кожуре или скорлупе – идеальный вариант, поскольку площадь соприкосновения с воздухом минимальна.

Неприятный запах – 100% индикатор испорченных продуктов. Не рискуйте, сразу отказывайтесь от покупки.

Особенности выбора отдельных видов орехов

Фисташки – оптимально покупать те, которые полностью созрели и самостоятельно раскололи скорлупу, они крупнее, вкуснее и среди них не попадаются закрытые орешки. Иногда производители используют механическое раскрытие слегка недозревших фисташек. Чтобы проверить, зрелые ли вам попались фисташки, попробуйте сомкнуть скорлупу или потрясти саму фисташку. Если скорлупа легко смыкается, а орешек свободно «ходит» внутри неё, значит, её раскололи механическим способом.

Арахис – необжаренные варианты с красной «кожицей» хранятся дольше, да и вкус остается насыщеннее. При покупке очищенного и обжаренного арахиса обратите внимание на внешний вид: все орехи должны быть ровными, одинакового цвета и без сырости в упаковке. Именно такие предложения заслуживают внимания.

Грецкие орехи – лучше выбирать продукт в скорлупе. Но уж если решили брать очищенные, то внимательно изучите поверхность, она должна быть без налета и, тем более, плесени.

Фундук – правильные орехи имеют равномерный цвет без вкраплений белого цвета и темных пятен. И то, и другое говорит о нарушении технологического процесса производства и хранения. Слишком мелкий фундук может быть недозревшим.

Кедровые орехи – специфический продукт, требующий жесткого соблюдения правил хранения. Он быстро портится, тогда на кончиках появляются черные пятнышки, выступающие индикатором свежести. Кстати, кедровые орешки имеют немного маслянистую поверхность – это нормально.

Миндаль – а вот здесь маслянистая поверхность выступает признаком несвежести, как и рыжеватый цвет орехов. Запах обжаренного продукта должен быть приятным и нерезким.

Немного о смесях

Смеси орехов – отличный вариант получения полного комплекса необходимых соединений, витаминов, аминокислот, других микро- и макроэлементов. Однако к выбору необходимо подходить предельно внимательно и ответственно. В частности, обращайте внимание на упаковку, она должна быть прозрачной либо иметь специальное окошко для контроля качества продукта. Читайте состав, выбирайте варианты без химических добавок.

Будьте внимательны, и приятного вам аппетита!