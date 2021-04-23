Характеристики и особенности пружинных матрасов

13:27 23.04.2021

Залогом здорового крепкого сна и полноценного отдыха считается грамотно подобранный матрас.

В наше непростое время трудно сделать выбор такого товара, магазины просто пестрят разнообразием моделей. Среди этого ассортимента особое место занимают пружинные матрасы. Их стабильный спрос в основном обусловлен внушающим количеством преимуществ. Они обладают ортопедическим эффектом, обеспечивают правильную поддержку тела во время отдыха, доступны в плане стоимости.

Прежде чем приобрести пружинный матрас, необходимо обратить пристальное внимание на материал его изготовления, который должен обладать хорошим воздухообменом, гигиеничностью и долговечностью.

Разновидности продукции

На выбор потребителя производители предлагают изделия с пружинным блоком зависимого (боннель) и независимого типа. Первый вариант отличается одинаковой жесткостью по всей площади. Особенность данной конструкции состоит в том, что все пружины объединены между собой. Они не отличаются длительным эксплуатационным сроком службы, зато представлены в доступном ценовом диапазоне.

Изделия с независимым блоком бывают любой жесткости, они призваны оказывать поддержку позвоночнику, более комфортны и безопасны. Прочные пружины данной разновидности независимы друг от друга и находятся в специальном чехле, который выполнен из ткани. Единственным недостатком данной разновидности товара служит высокая стоимость, которая окупается многочисленными достоинствами.

Рекомендации по выбору товара

Качество изделия во многом зависит от наполнителя, который расположен между чехлом матраса и пружинным блоком. К самым безопасным и надежным материалам относят следующие варианты:

Кокосовая койра

Благодаря уникальным свойствам данный материал имеет широкое применение при производстве ортопедических матрасов. Служит стопроцентным натуральным и экологически безопасным волокном, который обладает хорошей вентиляцией, высоким уровнем прочности и эластичности. В сочетании с другими материалами обеспечивает превосходную защиту позвоночного столба от искривлений. Данные модели особенно полезны для детей, поскольку предотвращают развитие различных заболеваний позвоночника. Матрас с пружинным блоком имеющий такой наполнитель отличается выгодным соотношением цена-качество, такие изделия доступны для широкого круга потребителей.

Латекс

В современном производстве матрасов применяется как натуральный, так и искусственный вариант. Натуральный материал служит экологически чистым и безопасным для здоровья. Отличается следующими неоспоримыми преимуществами:

высокая упругость;

износостойкость;

гигиеничность;

гипоаллергенность;

бесшумность.

К ключевым достоинствам еще можно отнести воздухопропускные свойства и способность к терморегуляции.

Искусственный вариант по своим характеристикам близок к своему собрату, но служит его бюджетным заменителем. Обладает эластичностью, антибактериальными свойствами, не накапливает влагу. Циркуляция воздуха осуществляет хуже, чем у натурального варианта, но имеет неплохие показатели по этому пункту.

Среди высокотехнологичных материалов широкое применение получил вспененный материал Memory Foam, который обладает уникальной особенностью запоминать контуры тела, равномерно распределяя весовую нагрузку на костно-мышечный аппарат. Служит гипоаллергенным материалом, который не создает благоприятную среду для развития микроорганизмов. Обладает хорошей воздухопроницаемостью и гарантирует спокойный сон, исключая эффект волны.